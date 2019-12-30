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Что делать, если переел во время застолья? Советует гастроэнтеролог

31.12.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 10-й городской клинической больницы Минска Ольга Панес объяснила, как вести себя при переедании и что есть утром 1 января.

— В старых учебниках по гастроэнтерологии говорили, что если человек переедает — на завтра он должен оставаться голодным. В целом это правильная тактика: если в новогоднюю ночь вы много съели, то 1 января стоит воздержаться от поедания салатов и горячих блюд. Еще лучше — заранее ограничить себя в пище — особенно ночью. Например, в новогоднюю ночь ограничиться легкими закусками и салатами. Также нужно помнить, что последний прием еды должен быть минимум за 4 часа до сна, то есть если вы окончили застолье в 2 часа, то спать должны лечь спать около 6 утра.


Фото: pixabay.com

Если переел, принимать препараты, которые помогают «от тяжести в животе», — не выход. Однократно станет легче, но такое лечение может войти в привычку. Препараты такого плана — ферментные: они расщепляют вещества и способствуют набору массы тела. Подсаживаясь на такой способ избавления от неприятных ощущений переедания, нужно осознавать: речь идет о лекарстве, которое назначается только при определенных заболеваниях печени, поджелудочной железы.

Что же делать, если переел? Лучшим решением будет встать и подвигаться: чтобы не наедать больше и активизировать работу пищеварительного тракта. Дополнительно можно выпить зеленого чая, который стимулирует работу поджелудочной железы.

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Теги: Минск
 
 
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