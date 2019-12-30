Где и как отметить Новый год в Минске — все мероприятия столицы в праздничную ночь

За подарками





Весь день 31 декабря можно докупить подарки для родных и близких по выгодным ценам. Столичные магазины и торговые центры объявили праздничные скидки. Куда направиться за покупками, можно узнать здесь.





В новогоднюю ночь и 1 января обзавестись праздничными сувенирами и приятными мелочами можно на ярмарках в различных точках города. Ближайшие адреса ищите тут.





За весельем в центре города





Праздничные гулянья в новогоднюю ночь пройдут в центре Минска . Зарядиться новогодней атмосферой, отведать разнообразных блюд и повеселиться можно на ярмарках у Дворца спорта и у Комаровского рынка. Площадки будут работать в новогоднюю ночь как минимум до 4 утра, а у Комаровского рынка — до 6:00.





На Октябрьской площади 31 декабря состоится праздничный концерт, начало которого запланировано на 23:30, а завершится музыкальная программа 1 января около 4:00. На сцене выступят популярные белорусские артисты: Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Жанет, Александра Гайдук, Никита Фоминых, — диджеи и кавер-бэнды. Артисты исполнят известные хиты и песни из новогодних кинофильмов. Зрителей также ждут хореографические и театрализованные номера, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.





Праздничный салют начнется у Дворца спорта в 1:30. Пиротехническое и лазерное шоу будет сопровождаться музыкальной фонограммой. Продолжительность световой феерии составит 11 минут.





За настроением в районах столицы





Массовые гулянья в новогоднюю ночь организуют на 24 площадках столицы и завершатся в 3–4 утра. В Заводском районе центральной площадкой празднования станет комплекс «Чижовка-Арена». Там 1 января с 1:00 до 4:00 пройдет ночное шоу «Пусть Новый год счастливым будет!» с участием костюмированных персонажей и артистов белорусской эстрады. Еще в трех местах пройдут народные гулянья: перед универмагом на ул. Жилуновича, возле многофункционального комплекса на ул. Герасименко и у супермаркета на ул. Селицкого. В Соснах (ул. Красина, 25) с 1:00 до 3:00 организуют дискотеку.





В Ленинском районе шоу-программа в новогоднюю ночь пройдет у кинотеатра «Салют» и Минского городского дворца культуры.





В Московском районе народные гулянья и дискотека будут организованы в парке им. Павлова и сквере «Полянка» в Брилевичах.





В Октябрьском районе горожан ждут на новогоднюю музыкальную программу в «Соколе» (минское отделение БЖД) и на других площадках.





Развлекательное шоу «Новый год мы встретим вм те — танцем, юмором и песней» для жителей Партизанского района пройдет в Парке экстремальных видов спорта и на площадке у самолета на ул. Карвата.





В Первомайском районе праздничная дискотека состоится у Национальной библиотеки, а в Советском — в рамках рождественской ярмарки у Комаровского рынка.





Для жителей Фрунзенского района праздничные шоу-программы будут организованы в парке им. Уго Чавеса и у рынка «Западный».









За развлечениями





Для поклонников кухонь разных народов мира, фанатов каруселей и желающих подобрать подарок в этностиле 31 декабря и 1 января с 12:00 до 23:00 будет открыта ярмарка на ул. Кальварийской, 21. Тематические фотозоны, фестиваль зимних напитков и блюда более чем в 40 торговых точках ждут гостей.





Юных минчан и их родителей 31 декабря и 1 января, а затем еще до 5 января включительно ждет театрализованное представление «Новогодний звездопад» на Октябрьской площади. Увидеть музыкальную сказку можно в 18:00 и 21:00.





На площади Свободы также 31 декабря и 1 января, а затем ежедневно, дважды в день покажут сказочные спектакли «Волшебная шкатулка Деда Мороза» для детей и взрослых. Увидеть представление можно в 17:30 и 20:00 до 5 января.





Гостей столицы и минчан, которые хотят увидеть любимый город во всех красках, ждут на Привокзальной площади 1 января. Отсюда в 12:00 стартует новогодняя экскурсия «Волшебный автобус».





За спортом





Поклонники здорового образа жизни и любители спорта не останутся в стороне от празднования Нового года. Так, 31 декабря в Первомайском районе столицы пройдет новогодняя эстафета «Бег дружбы». Организаторы — члены клуба любителей бега — устроят забег, который стартует от Национальной библиотеки в 17:00. Спортсмены в костюмах Деда Мороза пробегут по пр. Независимости и ул. Калиновского, а затем навестят воспитанников детского дома № 2 и социально-педагогического центра с приютом, где поздравят ребят с наступающим Новым годом и вручат подарки.





Утром 1 января благотворительную спортивную эстафету перехватят представители организации «Крылья ангелов». Забег на дистанцию 10 км стартует от Дворца спорта в 09:00. Как отмечают организаторы, пробежка не носит соревновательный характер и пройдет по тротуарам центральных улиц Минска. Всех участников ожидают музыкальная разминка (начнется на площадке у Дворца спорта в 09:00), сопровождение по ходу дистанции и чай с печеньем на финише. После пробежки участники «Крыльев ангелов» направятся на спасательную станцию, чтобы устроить праздничный заплыв. Подробности забега здесь.





Кроме того, утром 1 января специальный «Карнавальный пробег» состоится и у «Чижовка-Арены». Здесь за призы поборются взрослые на дистанции 12 км, а также юные бегуны и опытные спортсмены старше 70 лет на дистанции в 1 км. Участвовать в праздничном забеге рекомендуется в карнавальных костюмах. Подробности участия можно найти здесь. Торжественное открытие пробега — в 10:40 рядом с новогодней елкой на площадке у «Чижовка-Арены».