50 славных лет(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

Торжественное мероприятие, состоявшееся в минувшую пятницу в Новолукомльском Дворце культуры, надолго запомнится работникам электростанции и приглашенным. На этот раз грэсовцы великолепно отметили не просто свой профессиональный праздник – День энергетика. 2019-й ознаменован славным юбилеем.

Лукомльская ГРЭС отметила 50-летие со дня пуска первого энергоблока. Полвека – весьма солидный срок. Потому празднование получилось особенным во всех смыслах. Переполненный зал, высокие гости, многочисленные поздравления и награды, яркие концертные номера в исполнении артистов – всего хватало в этот день. А незадолго до начала торжества прошла не менее приятная церемония. После масштабной реконструкции было открыто общежитие станции. Хотя теперь его таковым не назовёшь. После ремонта в Новолукомле появился комфортный жилой дом, квартиры в котором будут сдаваться в аренду.





Работы велись на протяжении многих месяцев. И вот результат. Обновлённый объект сдан в эксплуатацию. Под аплодисменты собравшихся генеральный директор РУП «Витебскэнерго» М. В. Лузин, председатель райисполкома Л. В. Плешко и директор ЛГРЭС А. А. Базыленко перерезали символическую красную ленту. Затем ознакомились с условиями проживания. Современная планировка, наличие необходимых коммуникаций – квартиры радуют глаз. Всего их в наличии 85. Жить здесь будут работники станции. Несколько семей получили ключи из рук руководителя ЛГРЭС.





Для персонала созданы хорошие условия. Списочная численность работников Лукомльской ГРЭС – более 1600 человек. В этом году коллектив принял молодое пополнение.









Более 20 специалистов влились в ряды энергетиков Новолукомля. Так что жилищный вопрос очень важен. И он успешно решается.

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Торжественное мероприятие, прошедшее во Дворце культуры, удалось на славу и полностью соответствовало важности момента. Разумеется, было много награждений. Без них отмечать юбилеи не принято. Как и без подарков. Бурными аплодисментами встретил переполненный зал новость о том, что коллектив станции получает в своё распоряжение новый автобус «МАЗ-203». Документы и ключи прямо на сцене директору ЛГРЭС А. А. Базыленко вручил Министр энергетики В. М. Каранкевич. Виктор Михайлович заверил при этом, что ЛГРЭС была, есть и будет важнейшим элементом отечественной энергосистемы.

Руководитель станции принял ещё одну коллективную награду. Лукомльская ГРЭС за многолетнюю плодотворную работу, бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, высокие показатели в работе награждена Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.









Также Виктор Михайлович наградил Почётными грамотами Минэнерго старшего мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха В. С. Романцева и заместителя начальника управления строительства В. В. Иванова. Благодарности вручены заместителю начальника ЦЦР А. В. Попову и старшему машинисту энергоблоков КТЦ П. П. Кудрявцеву.

Председатель Витебского облисполкома Н. Н. Шерстнёв также поздравил новолукомльских энергетиков, отметил их большой вклад в развитие отрасли. Важно, заметил глава области, создавать на Витебщине новые производства, чтобы энергетический потенциал сполна был востребован реальным сектором экономики. Николай Николаевич наградил Почётной грамотой облисполкома главного инженера ЛГРЭС С. А. Казырицкого.













Поздравления со сцены коллективу станции зачитали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации, бывшего Министра энергетики, первого заместителя Премьер-министра В. И. Семашко. Радость праздника с грэсовцами приехал разделить помощник Президента – инспектор по Витебской области А. К. Линевич.

Генеральные директора ГПО «Белэнерго» П. В. Дрозд и РУП «Витебскэнерго» М. В. Лузин, председатель республиканского комитета профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности В. В. Диклов, председатель райисполком Л. В. Плешко продолжили приятную наградную церемонию. Было вручено немало грамот, Благодарностей, Почётных знаков. Немало наград заготовили, естественно, на самой станции. Директор А. А. Базыленко долго не покидал сцену, выполняя приятную функцию. В наградных списках – десятки фамилий. Особое внимание – ветеранам производства. И это здорово.





















Много достойных тружеников, бывших и настоящих, поднималось на сцену. На славу постарались и артисты, подготовившие массу замечательных концертных номеров.

50 лет – много это или мало? Работники станции уверены, что всё ещё только начинается. И впереди у энергетиков – большое будущее. Хочется верить, что оно окажется не менее славным, чем прошлое.





Кроме автобуса от Министерства энергетики, грэсовцы получили в подарок ещё две единицы автотранспорта. ГПО «Белэнерго» презентовало новый микроавтобус «МАЗ-281», РУП «Витебскэнерго» – легковой автомобиль «Джили М-Гранд».

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.