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Нелепость за нелепостью. Как в 2019 году белорусские власти прорубали окно в Европу

31.12.2019 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одно из главных впечатлений минувшего года – сколько необъяснимых, если не сказать, абсурдных решений пришлось наблюдать при попытках официального Минска наладить отношения со странами Запада.

Нелепость за нелепостью. Как в 2019 году белорусские власти прорубали окно в Европу
фото БелТА, Сочи, февраль 2019
Евросоюз снял санкции с Александра Лукашенко и белорусских чиновников еще в начале 2016 года. Однако налаживать отношения с Западом после этого они не бросились, пишет Салідарнасць.

Но через год глава государства признал, что «летели на одном крыле, куда прилетели, вы знаете», и заявил, что у Беларуси нет другого пути, кроме как развивать многовекторную политику.

В минувшем году могло показаться, что лучшего момента для развития отношения с Западом быть не может, – Россия выдвинула интеграционный ультиматум, затрагивающий суверенитет Беларуси, и раз за разом отказывалась пойти на уступки по экономическим вопросам.

И что в этой ситуации предпринял официальный Минск, у которого была возможность хотя бы надавить на Москву? На протяжении года не покидало чувство сочувствия к политологам, которые были вынуждены как-то объяснять достаточно странные поступки белорусских властей в отношениях с западными странами.

Вспомним, в какие моменты ощущалась нелепость происходящего.

Февраль. Лукашенко отменил визит в Мюнхен на Международную конференцию по безопасности, чтобы задержаться в Сочи. Неформальные переговоры с Путиным ни к чему не привели.

Май. Лукашенко отказался лететь на саммит в Брюссель, посвященный десятилетию «Восточного партнерства». Сначала в МИДе это объяснили тем, что Беларусь и ЕС пока не достигли высокого уровня развития отношений. А через месяц озвучили новую версию: Лукашенко не полетел из-за сохраняющихся санкций ЕС.


Май. На фоне напряженных из-за строительства Островецкой АЭС отношений с Литвой, глава Беларуси принял у себя одиозного Роландаса Паксаса, который в 2004 году был отстранен от должности президента Литвы. После этого соседи продолжили настраивать страны ЕС против официального Минска.

Июнь. На II Европейские игры в Минск не приехали руководители стран Евросоюза – даже из соседних Польши, Литвы и Латвии.

Август-сентябрь. Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Лукашенко вручил ему подарки для четы Трампов. Меньше чем через две недели президент США уволил Болтона.

Вскоре в Минск наведался заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл. Стороны договорились о возвращении послов, но не о снятии американских санкций.

Октябрь. «Из-за ряда изменений в повестке дня» отменена (п другой версии перенесена) встреча в Минске встреча глав МИД «Восточного партнерства» и стран-соседей.

Ноябрь. Лукашенко совершил поездку в Вену – это был первый официальный визит главы Беларуси в страну ЕС за многие годы. Несмотря на то, что в Австрию его приглашали почти два года, момент для поездки выбрали неудачный – когда еще не был избран федеральный канцлер, главная властная фигура.

…На постсоветском пространстве некоторые считают белорусские власти гениями лавирования. Но в прошлом году на фоне споров с Москвой их поведение в отношениях с Западом вызывало стойкое чувство недоумения.
 
Теги: Минск
 
 
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