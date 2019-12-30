Шок! 900 младенцев заражены ВИЧ из-за педиатра, который использовал шприцы повторно









ont.by Отец ребенка осознал это, когда пошёл на консультацию к педиатру. Когда доктор понял, что новые шприцы закончились, он извлек шприц из мусорного ведра. Вскоре после жалобы отца на педиатра было проведено расследование. Выяснилось, что из-за повторного использования шприцов 900 детей оказались заражены вирусом, пишет









У отца, который обратился за медицинской помощью, было 6 детей, четырём диагностировали ВИЧ. Двое малышей умерли после постановки диагноза. К слову, педиатр Музаффар Гангро не считает себя виновным. Ему разрешено давать медицинские консультации. Врач до сих пор не осужден.





По данным ЮНИСЕФ, ВИЧ продолжает сильно влиять на детей, ведь малышей почти не лечат. Следовательно, они подвергаются высокому риску смерти от СПИДа.



