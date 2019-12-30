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Шок! 900 младенцев заражены ВИЧ из-за педиатра, который использовал шприцы повторно

31.12.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шокирующая история произошла в городе Ратодеро (Пакистан). Педиатр использовал шприцы повторно, в результате чего 900 младенцев оказались заражены ВИЧ.



Отец ребенка осознал это, когда пошёл на консультацию к педиатру. Когда доктор понял, что новые шприцы закончились, он извлек шприц из мусорного ведра. Вскоре после жалобы отца на педиатра было проведено расследование. Выяснилось, что из-за повторного использования шприцов 900 детей оказались заражены вирусом, пишет ont.by


У отца, который обратился за медицинской помощью, было 6 детей, четырём диагностировали ВИЧ. Двое малышей умерли после постановки диагноза. К слову, педиатр Музаффар Гангро не считает себя виновным. Ему разрешено давать медицинские консультации. Врач до сих пор не осужден. 

По данным ЮНИСЕФ, ВИЧ продолжает сильно влиять на детей, ведь малышей почти не лечат. Следовательно, они подвергаются высокому риску смерти от СПИДа.
 
 
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Шокирующая история произошла в городе Ратодеро (Пакистан). Педиатр использовал шприцы повторно, в результате чего 900 младенцев оказались заражены ВИЧ.
 
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