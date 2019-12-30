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В Пинске выступил известный флейтист Яков Геллер

31.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В особой атмосфере проходят творческие вечера в концертном зале, когда выступают пинчане, живущие в других городах и странах. Это свидание с музыкой и выражение признательности родному городу. Именно душевной можно назвать встречу с Яковом Геллером.

В афише рождественского концерта под фамилией исполнителя значилось «Германия-Беларусь», но в Пинске хорошо знали, кто к нам приедет: «Этот из тех Геллеров, что жили по Ясельдовской». Отец будущего флейтиста работал на мебельной фабрике, дедушка - на судостроительно-судоремонтном заводе.

- Пинск - это город, в котором я не только родился, но и понял, что люблю музыку, - признался Яков Геллер.

Музыкальная школа тогда оказалась рядом с домом: пока шел ремонт здания по улице Коржа, ДМШ размещалась в коллегиуме. Яков обучался игре на скрипке в классе Анатолия Александровича Радыщева. Через два года одаренного мальчика приняли в музыкальную школу в Минске, затем были музыкальное училище, консерватория. На профессиональном поприще стал солистом филармонии, был дирижером театра оперы и балета, преподавателем музыкального училища имени М.Глинки. Последние двенадцать лет Я.Геллер с супругой пианисткой Натальей Трофимовой, живут и работают в Германии, в Веймаре. Преподают в музыкальной школе, концертируют. Теперешний их приезд в Беларусь связан с проведением концерта «Волшебство Рождества» в минском концертном зале «Верхний город». В столице к ним присоединится сын Никита, учащийся консерватории в Веймаре по классу скрипки.



Яков ГЕЛЛЕР и Наталья ТРОФИМОВА в пинском концертном зале

Яков Геллер безмерно рад новой встрече с родным городом. На концерт пришли соседи, друзья семьи. Были встречи, разговоры, воспоминания. На концерте исполнение одного из произведений музыкант посвятил памяти своего учителя. Очень трогательно.
На следующий день Я.Геллер провел мастер-класс в детской школе искусств.

- Будем ценить и вдохновлять друг друга, - пожелал землякам в рождественские и ханукальные дни наш друг из города Гёте, Шиллера и Баха.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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В особой атмосфере проходят творческие вечера в концертном зале, когда выступают пинчане, живущие в других городах и странах. Это свидание с музыкой и выражение...
 
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