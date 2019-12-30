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Из Минска в пригород: первый дом для минчан строится в Смолевичах

31.12.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый дом для минчан строится в Смолевичах – более 700 заявлений на квартиры уже подано, сообщает ОНТ.

Спрос почти в четыре раза превышает предложение. В начале января сформируют список дольщиков, которые смогут обзавестись собственным жильем в экспериментальном доме в Смолевичах. 

Еще в марте Глава государства распорядился строить жилье для нуждающихся в городе-спутнике. При этом с очереди в Минске они автоматически снимаются. В итоге сменить прописку на смолевичскую готовы 759 минчан.

Экспериментальный дом в Смолевичах сдадут меньше чем через полтора года. Из Минска в пригород переедет 191 семья.
 
Теги: Минск
 
 
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Первый дом для минчан строится в Смолевичах – более 700 заявлений на квартиры уже подано, сообщает ОНТ.
 
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