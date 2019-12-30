Из Минска в пригород: первый дом для минчан строится в Смолевичах

Спрос почти в четыре раза превышает предложение. В начале января сформируют список дольщиков, которые смогут обзавестись собственным жильем в экспериментальном доме в Смолевичах.





Еще в марте Глава государства распорядился строить жилье для нуждающихся в городе-спутнике. При этом с очереди в Минске они автоматически снимаются. В итоге сменить прописку на смолевичскую готовы 759 минчан.



