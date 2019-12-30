ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин «забыл» поздравить президентов Украины и Грузии с Новым годом

31.12.2019 08:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин сегодня направил новогодние поздравления главам государств и правительств, а также руководителям международных организаций.



В списке, опубликованном на сайте Кремля, отсутствуют президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Зато поздравления получили лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Поздравления получил и Александр Лукашенко. Путин выразил надежду на продолжение интеграционных процессов между Беларусью и Россией.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин сегодня направил новогодние поздравления главам государств и правительств, а также руководителям международных организаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эрдоган внес в парламент представление об отправке турецких войск в Ливию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика