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В такое сложно поверить, но это именно так. Самые удивительные и смешные строительные ляпы - 2019
Источник материала: Tut.by
В конце года принято подводить итоги и делиться самыми интересными моментами. Мы решили собрать самые смешные и удивительные случаи строительного головотяпства, настоящие «шедевры», которыми делились наши читатели на «Доске позора».
Газовая труба, может, и по проекту проложена, но работники, которые ее монтировали, могли бы заметить, что домофоном будет пользоваться неудобно и что нужно другое решение. Или это у них юмор такой?
Возможно, мастера после этого заметили, дали премию и пригласили сделать разводку водопровода в квартире.
Вот так выглядят канализационные люки скрытого монтажа.
И здесь забота о колясочниках — пандуса нет, зато есть кнопка вызова. Инвалиду нужно лишь подняться по ступенькам и нажать ее.
Владельцу «Опеля» — общественное порицание. Из-за него теперь часть парковки осталась без асфальта.
Перед нами то, что называется выход из безвыходной ситуации.
А вот сама безысходность, совмещенная с ложным оптимизмом, — унитаза нет, но, глядя на плитку, кажется, что он скоро появится (на самом деле — никогда).
Гусары, молчать! Это явно чья-то провокация и хулиганская выходка в мужском туалете — о новых правилах личной гигиены больше нигде не сообщалось.
А это — самое крутое парковочное место в стране. По крайней мере, забавнее мы не видели.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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Подводим итоги года на «Доске позора».
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