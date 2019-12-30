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В такое сложно поверить, но это именно так. Самые удивительные и смешные строительные ляпы - 2019

31.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце года принято подводить итоги и делиться самыми интересными моментами. Мы решили собрать самые смешные и удивительные случаи строительного головотяпства, настоящие «шедевры», которыми делились наши читатели на «Доске позора».

Газовая труба, может, и по проекту проложена, но работники, которые ее монтировали, могли бы заметить, что домофоном будет пользоваться неудобно и что нужно другое решение. Или это у них юмор такой?

Здесь газовщики мастерски проложили трубу, но без шуток не обошлось — как теперь обслужить тот ящик под потолком?


Художества монтажника системы отопления. Автор фото так ее и подписал: «Я художник, я так вижу». ​



А этот «художник» работает в стиле примитивизма.


Здесь мы видим тайное послание местного сантехника руководству: «Система прогнила, ее нужно менять». Похоже, намеков не понимают, поэтому работник недавно шестую латку поставил.


В этом хитросплетении труб мы видим явное стремление дарить людям тепло любой ценой. Даже вопреки эстетике и здравому смыслу.


Возможно, мастера после этого заметили, дали премию и пригласили сделать разводку водопровода в квартире.


Вот так выглядят канализационные люки скрытого монтажа.


А так — люки открытого монтажа луночного типа. Заметьте, как красиво оформили в цвет бордюров пандуса — краски не пожалели. Теперь человек на коляске не проедет мимо.

И здесь забота о колясочниках — пандуса нет, зато есть кнопка вызова. Инвалиду нужно лишь подняться по ступенькам и нажать ее.


Владельцу «Опеля» — общественное порицание. Из-за него теперь часть парковки осталась без асфальта.


Сколько мусорных бачков нужно на одной спортплощадке? Два, три, пять? Восемь!


Такая задвижка в туалете надежнее заводской будет!


Проектировщики этого общественного туалета обо всех позаботились — даже об одноногих мужчинах.


Как пользоваться этим унитазом? У нас после писсуара для одноногих идеи закончились.

Перед нами то, что называется выход из безвыходной ситуации.

А вот сама безысходность, совмещенная с ложным оптимизмом, — унитаза нет, но, глядя на плитку, кажется, что он скоро появится (на самом деле — никогда).


Гусары, молчать! Это явно чья-то провокация и хулиганская выходка в мужском туалете — о новых правилах личной гигиены больше нигде не сообщалось.



А это смеситель новомодного дизайна «водопад». Дизайнерам следует взять на заметку, пока сантехник не запатентовал его как личную разработку.


А это — самое крутое парковочное место в стране. По крайней мере, забавнее мы не видели.


Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

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