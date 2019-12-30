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Эрдоган внес в парламент представление об отправке турецких войск в Ливию

31.12.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно признанного правительства.





Об этом сообщает Anadolu.

Ожидается, что парламент рассмотрит это представление уже 2 января 2020 года.

Очевидно депутаты поддержат его, потому что Партия справедливости и развития Эрдогана и правая Партия националистического движения уже заявили о поддержке отправления войск, а они имеют большинство.

Ранее агентство Reuters сообщало, что правительство Ливии официально запросило у Турции военную помощь. Позже правительство национального согласия Ливии выступило против военной интервенции со стороны Турции.

Перед этим президент Турции заявил, что Анкара может отправить войска в Ливию по просьбе Триполи для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

По его словам, в Ливии незаконно находятся две тысячи бойцов российской ПВК Вагнера и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифы Хафтара.

Основана на востоке Ливии армия во главе с Халифой Хафтаром с начала апреля 2019 ведет наступление на Триполи, где заседает поддерживаемый ООН правительство национального согласия.
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно...
 
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