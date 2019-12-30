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Эрдоган внес в парламент представление об отправке турецких войск в Ливию
Источник материала: Партизан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно признанного правительства.
Об этом сообщает Anadolu.
Ожидается, что парламент рассмотрит это представление уже 2 января 2020 года.
Очевидно депутаты поддержат его, потому что Партия справедливости и развития Эрдогана и правая Партия националистического движения уже заявили о поддержке отправления войск, а они имеют большинство.
Ранее агентство Reuters сообщало, что правительство Ливии официально запросило у Турции военную помощь. Позже правительство национального согласия Ливии выступило против военной интервенции со стороны Турции.
Перед этим президент Турции заявил, что Анкара может отправить войска в Ливию по просьбе Триполи для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.
По его словам, в Ливии незаконно находятся две тысячи бойцов российской ПВК Вагнера и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифы Хафтара.
Основана на востоке Ливии армия во главе с Халифой Хафтаром с начала апреля 2019 ведет наступление на Триполи, где заседает поддерживаемый ООН правительство национального согласия.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно...
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