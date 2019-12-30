Эрдоган внес в парламент представление об отправке турецких войск в Ливию

















Об этом сообщает Anadolu.





Ожидается, что парламент рассмотрит это представление уже 2 января 2020 года.





Очевидно депутаты поддержат его, потому что Партия справедливости и развития Эрдогана и правая Партия националистического движения уже заявили о поддержке отправления войск, а они имеют большинство.





Ранее агентство Reuters сообщало, что правительство Ливии официально запросило у Турции военную помощь. Позже правительство национального согласия Ливии выступило против военной интервенции со стороны Турции.





Перед этим президент Турции заявил, что Анкара может отправить войска в Ливию по просьбе Триполи для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.





По его словам, в Ливии незаконно находятся две тысячи бойцов российской ПВК Вагнера и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифы Хафтара.





Основана на востоке Ливии армия во главе с Халифой Хафтаром с начала апреля 2019 ведет наступление на Триполи, где заседает поддерживаемый ООН правительство национального согласия.