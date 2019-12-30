Почему то, что мы загадывали на Новый год, так и не сбылось. Мужской взгляд

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович пытается составить правильный список желаний — ну чтоб сбылось наверняка. Но у него снова ничего не получается. А почему, он сам вам расскажет.

Уединившись, насколько это возможно, устраиваюсь поудобнее, чтобы составить список целей. Я начал заниматься этим пару лет назад — определять цели на календарный год. Дело это непростое. Ведь мало того что цели должны быть достижимы, точно определены, измеримы и так далее. Так еще и нельзя назначить ответственных. Исполнитель тут может быть только один. Каждый раз формулирую с великим трудом, раскладываю по балансной модели Пезешкиана, перечитываю, примеряю, как новую одежду: подходит, не подходит. Вот эта вещь уже мала, а эта — вроде как на вырост. А эта и вовсе за рамками приличий…



Фото: jeshoots.com

И вот где-то посередине этого увлекательного процесса мне приходит вдруг в голову, что раньше было как-то не так.

Ни в детстве, ни в юности я не проводил праздник в тяжких думах о том, как сделать будущий год более полезным. В памяти всплывают совсем другие заботы. Помню, как готовимся к празднику всей семьей. Наряжаем ёлку, запекаем курицу на бутылке и мясо по-французски. Я младший, мне доверяют очищать картошку в мундирах от мундиров, крошить яйца яйцерезкой, резать огурцы… Мы прибираемся, в квартире должно быть чисто. Ведь как встретишь, так и проведешь. Одеваемся в красивое. И хорошо бы пару часиков поспать после обеда, чтобы досидеть до полуночи.

А потом вся семья собирается за столом. Салаты во главе с легендарным оливье, сушки с мясом, селёдка под шубой, а потом — горячее, которое почему-то называлось «гусь», хотя гусём никогда не бывает. И торт с компотом.

А после застолья — ленивый просмотр телевизора до речи президента на фоне заснеженных еловых лап, после которой непременно следует циферблат с последней минутой уходящего года.

И конечно, загадывали желания. Волшебная же минута, обязательно сбудется!

Я пытаюсь вспомнить, чего я желал.



Фото: pixabay.com

Точно знаю, что не было юношеского максимализма. Я не мечтал стать олимпийским чемпионом, заработать миллиард или придумать лекарство от рака. Не было желания изобрести летающий автомобиль, бесконечный рулон туалетной бумаги или укротить термоядерную реакцию. Даже стать властелином Вселенной не приходило в голову.

С другой стороны, не помню, чтобы я желал то, чем был в то время озабочен.

Ни разу не загадывал я хороших оценок. Не бормотал про поступление на бюджет. Откосить от армии, что было в какой-то момент очень актуально, тоже загадать не догадался. Однозначно не просил у Деда Мороза денег, хотя вроде бы стоило. Даже внимания женщин не пытался добиться таким вот волшебным образом. Хотя какой подросток об этом не мечтает!

Помнится мне, что загадывал я что-то большое и светлое и одновременно бессмысленное. Кто читал «Пикник на обочине»? В конце истории главный герой достигает Золотого шара, исполняющего все желания. И всё, что он может придумать, это «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный».

Вот так же и я желал что-то абстрактное вроде мира во всём мире, всеобщего счастья, здоровья и настроения хорошего (как же хорош всё-таки Дмитрий Анатольевич по части афоризмов!).

Особенно часто желал здоровья, хотя в том нежном возрасте вряд ли мог осознавать, насколько это может стать актуальным, когда тебе под сорок, а родители уже на пенсии.

И я вот думаю. Отчего я никогда всерьёз не пользовался волшебством новогодней ночи, чтобы решить какую-нибудь конкретную свою проблему? Уладить конфликт с учительницей русского языка, подрастить бицепс, выучить немецкий. Почему все желания были такие… глупые, что ли?

Мне кажется, дело в том, что сама суть этого мистического перехода из одного года в другой не позволяла мне попросить чего-то для себя. Ну сами посудите! Весь мир с замиранием сердца следит за последними мгновениями уходящего года, люди хором ведут обратный отсчет, шампанское пузырится, особо верующие даже жгут бумажки с сокровенным и торопливо топят в бокалах… Ну то есть магия как она есть! А тут я со своим дневником за четверть.



Фото: burst.shopify.com

Нет, статус праздника требовал желания такого же масштаба. Нельзя расходовать волшебство по пустякам!

Но стоит ли тогда удивляться, что ни одно новогоднее желание так и не сбылось? Ведь эти цели, если их так можно назвать, никогда не были ни конкретными, ни измеримыми, ни ограниченными во времени, ни достижимыми. Рассматривая мечты в доктрине современного менеджмента, они были только значимыми. Но такими остаются до сих пор.

Здоровый цинизм, наработанный вместе с жизненным опытом, подсказывает, что всё это дудки. Нет никакой магии. Нет космических сил, которые бы помогали сбыче мечт, что в новогоднюю ночь приходят в наши не вполне трезвые головы. Нет старого доброго мифического деда с бесконечным мешком подарков для всех послушных деток.

Пусть так!



Фото: unsplash.com

Но разве не здорово побыть хоть на минутку детьми? В большом, серьёзном и грустном мире не так много поводов для добра и веселья. Так почему же не позволить себе хотя бы раз в году быть непрактичным, нерасчетливым и несерьезным?

Взрослая жизнь всё время пытается отучить нас мечтать о чём-то большом и светлом. О мирном небе над всеми головами, о благоразумии сильных, о помощи слабым, о том, чтобы люди любили друг друга на том простом основании, что мы, по сути, братья и сёстры, о том, чтобы чаще светило солнце и хотя бы чуточку чаще мы все улыбались.

Я хочу, чтобы в эту новогоднюю ночь мы не анализировали свои успехи и неудачи, не планировали, как закрыть незакрытые гештальты, а, как Базин, персонаж из фильма «Курьер», получили наконец своё пальто и начали мечтать о чем-нибудь великом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.