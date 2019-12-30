Это не Стасевича проблема — быть лучшим в 34 года. Других достойных нет?

В Беларуси выбрали лучшего футболиста года — специалисты и журналисты большинство голосов отдали за Игоря Стасевича. Полузащитник БАТЭ победил с запасом (849 баллов), опередив защитника "Краснодара" Александра Мартыновича (504) и одноклубника Стаса Драгуна (418). "Впервые это было в новинку — в 2015 году. А в 2018‑м сезон для БАТЭ с точки зрения результата сложился удачно во всех отношениях, и звание лучшего игрока Беларуси стало своего рода бонусом. Теперь у клуба не очень удачный год… Ну хоть одна глобальная радость от него — правда, индивидуальная", — сдержанно прокомментировал знаковый момент в карьере триумфатор. БАТЭ и вправду в минувшем сезоне остался без трофеев, однако этот факт не смутил экспертов. Представить этот невеселый год борисовчан без Стасевича действительно сложно.









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10 голов и 12 передач — статистика полузащитника в чемпионате страны. Проще говоря, больше трети командных голов БАТЭ забил при участии Стасевича. На нем и держалась команда, которой довелось впервые за последние 13 лет безнадежно гнаться за новым лидером. На берегах Буга не сбавляли обороты и едва не выдали лучший показатель по набранным очкам в истории национального первенства, при этом в Борисове не отклонились от привычных ежегодных чемпионских показателей по количеству баллов в копилке. Правда, на этот раз их оказалось недостаточно. Пожалуй, к Игорю вопросов меньше всего. Помимо общей статистики голов и передач, у него лучшие в лиге индивидуальные показатели по технико‑тактическим действиям в аналитической программе InStat Index. Причем с солидным отрывом от преследователей Нойока, Волкова, Нехайчика. Неудивительно, что с церемонии награждения "Звездный мяч" Стасевич прихватил и две другие статуэтки — лучшему полузащитнику и лучшему игроку чемпионата страны.





Кто из белорусских футболистов провел больше всех матчей в 2019 году? Стасевич и полузащитник "Астаны" Иван Маевский. Полсотни поединков за клуб и сборную — отличный показатель, особенно если тебе уже 34 года. Затащить в одиночку БАТЭ в групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы ему, конечно, не удалось, но капитанский статус и зрелая игра выделяли Стасевича на поле. О результатах сборной в прошедшем сезоне и вспоминать не хочется, но и здесь к Игорю меньше всего претензий. Несмотря на возраст и плотный календарь, он никогда не роптал и всегда выходил на поле, даже в товарищеских матчах. В чем секрет успеха немолодого по футбольным меркам игрока? Ответ простой — в профессионализме. В быту и подготовке. Хотя наставнические эмоции экс‑нападающего сборной Беларуси Виталия Кутузова понять можно: "Лучший футболист страны сейчас — Игорь Стасевич, ему 34 года. Как игрок в 34 может быть лучшим? Где все остальные, где молодежь? У нас самая старая команда Европы и третья по миру. А что этот парень делал до 34 лет? Где он был? Называю это "режим Стасевича". Для меня он сейчас однозначно лучший футболист Беларуси, показывает великолепный футбол, тем более для его возраста. Но он должен был так играть в 21 — 23 года. А получается, что он находился в этой системе, каждый день медленно, но верно шел к лучшей форме, чтобы через год‑два закончить".









Стасевич действительно верно шел к лучшей форме на протяжении карьеры. К примеру, до отъезда из Борисова в 2010 году у него не было ни одной индивидуальной награды, хотя мы помним исторический гол в ворота "Ювентуса" в 2008‑м. У него не получилось заиграть в России — о полугодовой побывке в Нижнем Новгороде полузащитник не любит вспоминать. Зато потом был шикарный реабилитационный сезон в "Гомеле" и еще три ярких в минском "Динамо". Любопытно, что переезд из Минска в Борисов в 2015‑м болельщики обоих клубов восприняли спокойно, словно так и должно было случиться. За последние пять лет — трижды лучший игрок страны! Где вы, молодежь? Такой вопрос должен сегодня задавать не только экс‑игрок БАТЭ и "Милана" Виталий Кутузов, но и все мы. Это не Стасевича проблема — быть лучшим в 34 года, у него как раз все в порядке, это проблема нашего футбола не иметь альтернативы выбора среди нового поколения исполнителей. Может быть, по этой причине сейчас немного грустно. Что не отменяет должное — Игорь, принимай наши поздравления!



















