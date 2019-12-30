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В Беларуси отменят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО

31.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.

 

В Беларуси отменят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО

 

— Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, — сообщили в пресс-службе главы государства.

В Беларуси будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также документом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

 


 
 
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  В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.     — Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492,...
 
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