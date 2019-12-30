|
В Беларуси отменят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО
31.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.
— Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, —
В Беларуси будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также документом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра. — Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)