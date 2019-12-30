В Беларуси отменят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении ТО

Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси упразднят талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра.







— Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, — сообщили в пресс-службе главы государства.

В Беларуси будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также документом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.