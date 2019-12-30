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Самый эффективный актив десятилетия: биткоин за 10 лет вырос на девять миллионов процентов
Источник материала: Tut.by
Биткоин за 10 лет — с июля 2010-го по конец 2019-го — показал рост девять миллионов процентов, подсчитал
Издание называет первую в мире криптовалюту самым эффективным активом десятилетия.
Для сравнения, золото за 10 лет подорожало на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился», пишет Bloomberg.
В июле 2010 года биткоин впервые подорожал — с 0,0008 доллара США до 0.08 доллара.
На конец 2019 года исторический максимум стоимости биткоина — почти 20 тысяч долларов США, которых он
Создатель протокола криптовалюты и собственно биткоина — человек или группа людей под псевдонимом
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Для сравнения, золото за 10 лет подорожало на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился», пишет Bloomberg.
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