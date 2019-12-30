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Самый эффективный актив десятилетия: биткоин за 10 лет вырос на девять миллионов процентов

31.12.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биткоин за 10 лет — с июля 2010-го по конец 2019-го — показал рост девять миллионов процентов, подсчитал Bloomberg.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Издание называет первую в мире криптовалюту самым эффективным активом десятилетия.

Для сравнения, золото за 10 лет подорожало на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился», пишет Bloomberg.

В июле 2010 года биткоин впервые подорожал — с 0,0008 доллара США до 0.08 доллара.

На конец 2019 года исторический максимум стоимости биткоина — почти 20 тысяч долларов США, которых он достиг в декабре 2017 года, показывая непрерывный рост с ноября 2014-го. В течение 2018 года цена криптовалюты падала вплоть до трех тысяч долларов. Летом 2019-го биткоин рос до почти 14 тысяч долларов. К 09:30 мск 31 декабря один биткоин стоил 7 200 долларов.

Создатель протокола криптовалюты и собственно биткоина — человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Сеть биткоин Накамото запустил в 2009-м. Первым настоящим товаром, купленным за криптовалюту, стали две пиццы: житель Флориды заплатил за них 10 тысяч биткоинов в 2010 году.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Для сравнения, золото за 10 лет подорожало на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился», пишет Bloomberg.
 
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