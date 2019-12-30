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Выбираем дворники для авто: что важно учесть при покупке?
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Выберите конструкцию дворников
На первом этапе предлагаем разобраться в конструкции щеток стеклоочистителя. Они бывают трех видов.
Каркасные дворники
«Классические» бюджетные конструкции, состоящие из складных коромысел на шарнирах. Из плюсов хотим отметить дешевизну покупки. Минусов существенно больше:
Бескаркасные дворники
Сравнительно дорогие аналоги, конструкция которых прикреплена к поводку в одной точке. Бывают с подогревом и без. Плюсы:
Минусы:
Гибридные дворники
Включают особенности двух предшественников — классический каркас с коромыслами и защита кожухом-антикрылом. Плюсы:
Минусы:
Измерьте длину дворников
Чтобы выбрать щетки стеклоочистителя по длине, внимательно изучите рекомендации производителя автомобиля в
Перед походом в магазин можете снять одну щетку, чтобы ориентироваться на нее. Если заказываете товар в интернет-магазине, достаточно измерить дворники рулеткой и искать по заданным характеристикам.
Определите тип крепления
У разных автомобилей нет стандартов по креплению дворников, поэтому обязательно обратите внимание на тип защелки. Классическое и бюджетное крепление — это обыкновенный крючок. Однако современные производители щеток часто выпускают конструкции с переходниками. Прежде чем выбрать щетки стеклоочистителя, убедитесь, что нашли товар с переходником именно на вашу модель.
Дополнительные советы
Знайте маркетинговые уловки. Выбрать дворники для автомобиля с индикатором износа — это по большей части маркетинг. Не отдавайте лишние средства за навороты на щетках: лучший способ проверить износ механизма — оценить чистоту стекла.
Покупайте дворники по сезону. Если хотите избежать наледи, обзаведитесь зимними щетками. Их конструкция полностью покрыта специальным резиновым кожухом, который не задубевает от холода. Стоят зимние дворники дороже каркасных, но дешевле бескаркасных.
Не выкидывайте переходники. Когда необходимо выбрать щетки стеклоочистителя после поломки старых, то можете рассмотреть новый комплект с любым креплением. Чтобы установить их на авто, просто наденьте старые переходники.
Семь раз проверь — один раз установи. Нередко у моделей автомобилей длина дворников различается. Перед посещением автомагазина измеряйте обе щетки. Также задние стеклоочистители могут иметь отличимое крепление, нежели передние.
Как видите, выбрать дворники для автомобиля — это процесс, без которой автолюбителям не обойтись. Если вы в поисках щеток стеклоочистителя, то предлагаем заглянуть в полезный каталог
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