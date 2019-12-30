Новогоднее обращение. Как поздравляли народ советские лидеры

Источник материала: Аргументы и факты

Король говорит

Сама идея предпраздничного обращения главы государства к населению возникла вместе с бурным развитием средств коммуникации – сначала радио, а потом телевидения.

В 1923 году в Великобритании глава корпорации «Би-Би-Си» Джон Рейт добился аудиенции у короля Георга V и предложил ему гениальную, с точки зрения Рейта, идею – выступить на Рождество по радио с обращением к народу. Монарх энтузиазма не проявил, однако упорный Рейт продолжал уверять Его Величество в том, что рождественское обращение короля – это то, что нужно нации. На уговоры ушло девять лет, но в 1932-м Георг V все-таки сдался – возможно, он просто устал от настырного медийного босса. Интересно, что текст первого рождественского обращения к народу для короля написал ни кто-нибудь, а сам Редьярд Киплинг – автор легендарной «Книги джунглей».

Только для полярников

Впервые советские люди получили в подарок новогоднее радиообращение в канун 1936 года. Поздравлял формальный глава государства – председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин. Правда, обращено оно было исключительно к полярникам, и большинство советских граждан довольствовались газетными поздравлениями.

Реабилитировался товарищ Калинин в самое суровое время - 31 декабря 1941 года его новогоднее радиообращение впервые транслировалось на всю страну.

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Свой опыт Калинин повторил в канун 1944 года, но затем традиция опять прервалась и возобновилась лишь после смерти Сталина - с Новым, 1954 годом, советский народ поздравил председатель Президиума Верховного Совета СССР Клим Ворошилов.

Однако затем глава государства Никита Хрущев счел, что духу времени более отвечает обезличенное поздравление. И на протяжении многих лет советский народ слушал по радио новогоднее поздравление от «ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР».

Революция от Леонида Ильича

В 1970 году, в год 100-летия Владимира Ильича Ленина, в СССР грянула революция в области новогодних поздравлений. Во-первых, впервые было показано телеобращение. Во-вторых, шло оно не от имени «группы товарищей», а непосредственно от Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Правда, сходу уловить жанр Леониду Ильичу не удалось – его обращение больше походило на годовой отчет. К тому же, появился товарищ Брежнев на экранах не перед боем курантов, а за несколько часов до этого.

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За место главного «новогоднего тамады» Леонид Ильич не держался – пару раз его заменяли председатель правительства Алексей Косыгин и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.

Впрочем, Брежнев сумел сделать еще один прорыв – в 1974 году его обращение сместилось на всем привычное теперь время, за пять минут до Нового года.

Диктор вместо генсеков

Со второй половины 1970-х годов советские граждане наливали шампанское в бокалы под поздравительные речи диктора Игоря Кириллова.

Дело в том, что ухудшающееся здоровье Брежнева и других советских лидеров лишило их возможности радовать соотечественников своим видом в Новый год. Поэтому зачитывать слова вождей было доверено Игорю Кириллову, ученику самого Юрия Левитана.

Кириллов в эти годы был самым незаменимым человеком в стране. Без него не обходились ни праздники, ни траур. А поскольку сменившие Брежнева Юрий Андропов и Константин Черненко также не отличались богатырским здоровьем, Игорь Леонидович Кириллов поздравлял советский народ целое десятилетие.

Лишь с приходом к власти Михаила Горбачева граждане вновь стали видеть за пять минут до Нового года своего руководителя. Горбачев внес ряд изменений в традицию – в частности, теперь лидер поздравлял сограждан не из студии в Останкино, а из кабинета в Кремле.

Задорнов вместо президентов

В 1987 году на волне международной разрядки случилось и вовсе небывалая вещь – Горбачев обратился с новогодним обращением к народу США, а советский народ с Новым годом поздравил Рональд Рейган. Тот самый президент, который за три года до этого, проверяя микрофон, пошутил, заявив о нанесении ядерного удара по СССР.

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В декабре 1991 года, на фоне распада СССР, случилось событие, которое вряд ли когда-то еще повторится. Президент СССР Михаил Горбачев сложил полномочия, а президент РФ Борис Ельцин в них полностью не вступил. В итоге с Новым, 1992 годом, поздравлять распавшуюся державу взялся сатирик Михаил Задорнов. С непривычки он затянул речь, и, в итоге, Новый год для телезрителей наступил минутой позже положенного.

С начала 1990-х и по сей день неотъемлемой частью всех новогодних обращений стало упоминание о том, что страна прожила непростой год. Это заметно контрастирует с советским периодом, когда обращения выдерживались в духе «прошедший год был хорош, а следующий станет еще лучше».



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Материал впервые был опубликован 24 декабря 2012 года.