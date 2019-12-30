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Белорусы поздравили земляков из Антарктиды

31.12.2019 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции прислала поздравления из Антарктиды. Поздравление опубликовано на сайте Национальной академии наук.



Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья и большого счастья, мира и благополучия, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий! Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома любовь и уважение, радость и согласие, тепло и уют!

Команда 12 БАЭ:
начальник БАЭ Алексей Гайдашов
ведущий специалист Алексей Хаткевич
инженер-механик Алексей Захватов
врач-хирург Сергей Пунинский
инженер-радиометрист Антон Макас
гидрометнаблюдатель Никита Изидеров
электромонтер Дмитрий Голуб
к поздравлениям присоединяются сотрудники 12 БАЭ:
инженер-эколог Юрий Гигиняк (ст. Прогресс, РФ)
инженер-геофизик Павел Шаблыко (ст. Святой Клемент Охридский, Болгария)
 
 
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Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции прислала поздравления из Антарктиды. Поздравление опубликовано на сайте Национальной академии наук.
 
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