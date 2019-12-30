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Реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов» будет завершена в первом полугодии 2021 года

31.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время продолжается реконструкция автодорожного пункта пропуска «Верхний Теребежов», расположенного на белорусско-украинском участке границы.

Реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов» будет завершена в первом полугодии 2021 года

Проектом предусматривается реконструкция действующего пункта пропуска с целью увеличения его пропускной способности за счет совершенствования технологии таможенного досмотра и технического оснащения, а также улучшения условий работы служб, осуществляющих функции государственного контроля граждан, транспортных средств и грузов, пересекающих границу. Предусмотрено увеличение каналов оформления – 6 на въезд и 6 на выезд.

Реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов» будет завершена в первом полугодии 2021 года

В данном пункте пропуска уже возведено новое служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля с боксом углубленного досмотра.

Строительная готовность объекта составляет более 40%.

Проектная пропускная способность пункта пропуска «Верхний Теребежов» увеличится в 3,5 раза: до 900 транспортных средств в сутки.

Реконструкцию пункта пропуска планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

Реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов» будет завершена в первом полугодии 2021 года

Принимая во внимание задачи, стоящие перед нашим государством в связи с проведением в 2021 году Чемпионата мира по хоккею совместно с Латвией, наличие инфраструктуры, отвечающей современным международным требованиям, создание условий для обеспечения комфортного пересечения Государственной границы Республики Беларусь гражданами, вопрос реконструкции и технического переоснащения пунктов пропуска является наиболее актуальным и своевременным.

 
 
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