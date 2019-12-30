Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

В период зимних каникул на базе 2 учебно-спортивных учреждений Московского района «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста» организован спортивно-оздоровительный лагерь для 35 учащихся-спортсменов.





Ежедневно с ребятами проводятся тренировки, в ходе которых повышается спортивное мастерство, усложняются программы и изучаются новые элементы.





Также с ребятами организованы спортивные и подвижные игры: футбол, волейбол, бадминтон; проводятся интеллектуальные соревнования по игре в шахматы и шашки, осуществляются походы в кинотеатры, посещения Брестской крепости и других достопримечательностей города Бреста.





С воспитанники организован качественный, разносторонний, развивающий отдых , направленный на укрепление здоровья, расширение кругозора, развитие творческих способностей и лидерские качеств у детей с учетом возможностей каждого ребенка.







