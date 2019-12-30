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Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

31.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В период зимних каникул на базе 2 учебно-спортивных учреждений Московского района «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста» организован спортивно-оздоровительный лагерь для 35 учащихся-спортсменов.

Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

Ежедневно с ребятами проводятся тренировки, в ходе которых повышается спортивное мастерство, усложняются программы и изучаются новые элементы.

Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

Также с ребятами организованы спортивные и подвижные игры: футбол, волейбол, бадминтон; проводятся интеллектуальные соревнования по игре в шахматы и шашки, осуществляются походы в кинотеатры, посещения Брестской крепости и других достопримечательностей города Бреста.

Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

С воспитанники организован качественный, разносторонний, развивающий отдых, направленный на укрепление здоровья, расширение кругозора, развитие творческих способностей и лидерские качеств у детей с учетом возможностей каждого ребенка.

Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

Спортивно-оздоровительный лагерь организован в «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста»

 
Теги: Брест
 
 
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  В период зимних каникул на базе 2 учебно-спортивных учреждений Московского района «ДЮСШ №6 г.Бреста» и «СДЮШОР №7 г. Бреста» организован...
 
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