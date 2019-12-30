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Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте

31.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением праздничных мероприятий, Брестский городской исполнительный комитет решил: осуществлять движение автобусов и троллейбусов 31 декабря 2019 г. до 23.00 часов; организовать движение троллейбусов на маршрутах №1, №3, №4, №8 с 23 часов 30 минут 31 декабря 2019 г. до 6 часов 00 минут 1 января 2020 г. по одной единице.

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Запретить движение транспортных средств и самоходных машин 1 января 2020 г.: по улицам Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке дороги от улицы Гоголя до улицы Мицкевича с 0.00 часов до 5.00 часов;

по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий) с 1.00 часов до 4.00 часов по согласованию с управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета.

Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте

Маршрутное расписание движения троллейбусов с 25.12.2019г – 07.01.2020г (праздничное)

Работа автобусов на предстоящие праздники + новое расписание с 1 января 2020 года

Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте

Уважаемые участники дорожного движения!

Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте

Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением праздничных мероприятий 1 января 2020 года с 00.00 до 05.00 часов будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим улицам:

- Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке от улицы Гоголя до Мицкевича;

- с 00.00 до 04.00 часов по улицам Дубровская, Смирнова, Старозадворская, Московская, Суворова, Сябровская, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

Будьте внимательны и осторожны на дороге! С наступающим Новым годом!

Рассказываем, как милиция будет нас охранять в новогоднюю ночь и что нельзя делать

ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В г. БРЕСТЕ

01.01.2020

Праздничная дискотека у новогодней ёлки, новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки,

1.00

Площадь Ленина

07.01.2020

Праздничное Колядное гуляние

17.00

Площадь Ленина

Дискотеки у Новогодних ёлок в Ленинском районе

01.01.2020

Ул. Дубровская,5

1.00-3.00

01.01.2020

Ул. Смирнова, 23

1.00-3.00

01.01.2020

Ул. Старозадворская, 4

1.00-3.00

Дискотеки у Новогодних ёлок в Московском районе

01.01.2020

Ул. Московская, 273

1.00-4.00

01.01.2020

Площадка у торгового развлекательного центра «Экватор»

1.00-4.00

01.01.2020

Ул. Суворова, 108-112

Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте

Дорогие брестчане! Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым

 
Теги: Брест
 
 
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  В связи с проведением праздничных мероприятий, Брестский городской исполнительный комитет решил: осуществлять движение автобусов и троллейбусов 31 декабря 2019 г....
 
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