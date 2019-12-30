Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением праздничных мероприятий, Брестский городской исполнительный комитет решил: осуществлять движение автобусов и троллейбусов 31 декабря 2019 г. до 23.00 часов; организовать движение троллейбусов на маршрутах №1, №3, №4, №8 с 23 часов 30 минут 31 декабря 2019 г. до 6 часов 00 минут 1 января 2020 г. по одной единице.

Бресте" alt="Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1577778857482624.jpg" style="width: 750px; height: 413px;">



Запретить движение транспортных средств и самоходных машин 1 января 2020 г.: по улицам Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке дороги от улицы Гоголя до улицы Мицкевича с 0.00 часов до 5.00 часов;

по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий) с 1.00 часов до 4.00 часов по согласованию с управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета.

Маршрутное расписание движения троллейбусов с 25.12.2019г – 07.01.2020г (праздничное)





Уважаемые участники дорожного движения!

Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением праздничных мероприятий 1 января 2020 года с 00.00 до 05.00 часов будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим улицам:

- Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке от улицы Гоголя до Мицкевича;

- с 00.00 до 04.00 часов по улицам Дубровская, Смирнова, Старозадворская, Московская, Суворова, Сябровская, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

Будьте внимательны и осторожны на дороге! С наступающим Новым годом!

Рассказываем, как милиция будет нас охранять в новогоднюю ночь и что нельзя делать

ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В г. БРЕСТЕ

01.01.2020 Праздничная дискотека у новогодней ёлки, новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки, 1.00 Площадь Ленина 07.01.2020 Праздничное Колядное гуляние 17.00 Площадь Ленина

Дискотеки у Новогодних ёлок в Ленинском районе

01.01.2020 Ул. Дубровская,5 1.00-3.00 01.01.2020 Ул. Смирнова, 23 1.00-3.00 01.01.2020 Ул. Старозадворская, 4 1.00-3.00

Дискотеки у Новогодних ёлок в Московском районе

01.01.2020 Ул. Московская, 273 1.00-4.00 01.01.2020 Площадка у торгового развлекательного центра «Экватор» 1.00-4.00 01.01.2020 Ул. Суворова, 108-112





Дорогие брестчане! Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым