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Всё, что нужно знать каждому, кто идёт (или едет) на ночные празднования Нового года в Бресте
31.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением праздничных мероприятий, Брестский городской исполнительный комитет решил: осуществлять движение автобусов и троллейбусов 31 декабря 2019 г. до 23.00 часов; организовать движение троллейбусов на маршрутах №1, №3, №4, №8 с 23 часов 30 минут 31 декабря 2019 г. до 6 часов 00 минут 1 января 2020 г. по одной единице.
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Запретить движение транспортных средств и самоходных машин 1 января 2020 г.: по улицам Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке дороги от улицы Гоголя до улицы Мицкевича с 0.00 часов до 5.00 часов;
по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий) с 1.00 часов до 4.00 часов по согласованию с управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета.
Уважаемые участники дорожного движения!
Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением праздничных мероприятий 1 января 2020 года с 00.00 до 05.00 часов будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим улицам:
- Ленина и Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке от улицы Гоголя до Мицкевича;
- с 00.00 до 04.00 часов по улицам Дубровская, Смирнова, Старозадворская, Московская, Суворова, Сябровская, Гаврилова (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).
Будьте внимательны и осторожны на дороге! С наступающим Новым годом!
ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В г. БРЕСТЕ
Дискотеки у Новогодних ёлок в Ленинском районе
Дискотеки у Новогодних ёлок в Московском районе
Дорогие брестчане! Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым
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В связи с проведением праздничных мероприятий, Брестский городской исполнительный комитет решил: осуществлять движение автобусов и троллейбусов 31 декабря 2019 г....
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