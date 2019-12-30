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В Беларуси отменили талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о техосмотре
Источник материала: Myfin
Так, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.
Согласно документу, сокращаются сроки постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет.
Разрешается предоставлять копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы. Это позволит подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов.
Кроме того, предусмотрены другие изменения и вводится ряд новых административных процедур.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси отменяют талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении гостехосмотра транспортного средства. Президент Беларуси Александр...
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