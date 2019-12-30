В Беларуси отменили талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о техосмотре

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Так, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Также регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Согласно документу, сокращаются сроки постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет.

Разрешается предоставлять копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы. Это позволит подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов.

Кроме того, предусмотрены другие изменения и вводится ряд новых административных процедур.