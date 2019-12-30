ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подорожает электричество

31.12.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подорожает электричество
Фото из открытых источников

Так, одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1616 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1131 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,3232, сообщили в Совмине.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1109 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,2059.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф - Br0,2090, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время  минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,4180.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

В Беларуси подорожает электричество
Тарифы на ЖКУ в Беларуси в 2020 году продолжат расти
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 28 декабря 2019 года № 933.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отменили талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о техосмотре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика