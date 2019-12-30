В Беларуси подорожает электричество

Источник материала: Аргументы и факты

Так, одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1616 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1131 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,3232, сообщили в Совмине.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1109 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,2059.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф - Br0,2090, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,4180.