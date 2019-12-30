|
Водителям больше не нужно будет оформлять талон к правам и сертификат о техосмотре
31.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси сокращается число документов, которые автомобилистам нужно иметь при себе.
Накануне соответствующий указ №492 подписал Глава государства. В документе говорится, что «отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств». Помимо этого,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сокращается число документов, которые автомобилистам нужно иметь при себе. Накануне соответствующий указ №492 подписал Глава государства. В документе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)