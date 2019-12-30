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Водителям больше не нужно будет оформлять талон к правам и сертификат о техосмотре

31.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Водителям больше не нужно будет оформлять талон к правам и сертификат о техосмотре

В Беларуси сокращается число документов, которые автомобилистам нужно иметь при себе.

Накануне соответствующий указ №492 подписал Глава государства. В документе говорится, что «отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств». Помимо этого, указ регламентирует процедуру выдачи международного водительского удостоверения.
 
 
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В Беларуси сокращается число документов, которые автомобилистам нужно иметь при себе. Накануне соответствующий указ №492 подписал Глава государства. В документе...
 
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