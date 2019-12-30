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BMW прекратит выпуск своего самого мощного дизеля
Источник материала: Tut.by
Рядную дизельную «шестерку» с квартетом турбокомпрессоров компания BMW представила в 2016 году, но уже в течение следующего года баварцы намерены прекратить производство своего топового мотора на тяжелом топливе. Об этом сообщает портал
Напомним, что
«Супердизель» оказался для баварского концерна слишком дорогим в производстве и сложным в обслуживании, к тому же, свою лепту вносят ужесточающиеся экологические нормы на европейском рынке, требующие установку сложных систем очистки выхлопа.
В итоге самым мощным дизелем в гамме BMW в случае прекращения выпуска четырехнаддувного агрегата останется 326-сильная битурбо-версия мотора той же серии B57. Как ожидается, ее мощность BMW собирается повысить с помощью гибридного электрического довеска.
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Рядную дизельную «шестерку» с квартетом турбокомпрессоров компания BMW представила в 2016 году, но уже в течение следующего года баварцы намерены прекратить...
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