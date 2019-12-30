BMW прекратит выпуск своего самого мощного дизеля

Источник материала: Tut.by

Рядную дизельную «шестерку» с квартетом турбокомпрессоров компания BMW представила в 2016 году, но уже в течение следующего года баварцы намерены прекратить производство своего топового мотора на тяжелом топливе. Об этом сообщает портал Bimmer Today .





Напомним, что агрегат серии B57 объемом 3 л оснащен двумя турбонагнетателями высокого давления и двумя турбинами низкого давления — его отдача достигает 400 л.с., а крутящий момент равен 760 Нм. Если верить источнику, выпуск «супердизелей» BMW прекратится летом 2020 года (официальной информации на этот счет со стороны концерна не поступало) — первыми их лишатся седан и универсал пятой серии (версии M550d), а также флагманская седьмая серия (750d и 750Ld), а затем 400-сильную «шестерку» перестанут устанавливать на кроссоверы X5, X6 и X7 (модификация M50d).

«Супердизель» оказался для баварского концерна слишком дорогим в производстве и сложным в обслуживании, к тому же, свою лепту вносят ужесточающиеся экологические нормы на европейском рынке, требующие установку сложных систем очистки выхлопа.

В итоге самым мощным дизелем в гамме BMW в случае прекращения выпуска четырехнаддувного агрегата останется 326-сильная битурбо-версия мотора той же серии B57. Как ожидается, ее мощность BMW собирается повысить с помощью гибридного электрического довеска.