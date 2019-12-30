На совместном заседании Смолевичского райисполкома и очередной сессии районного Совета депутатов был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Смолевичского района на 2020 год и одобрен проект районного бюджета на 2020 год.

Как доложил заместитель председателя райисполкома Андрей Саскевич, ключевая цель социально-экономического развития Смолевичского района в 2020 году останется неизменной – это повышение уровня и качества жизни населения района.

-Основой достижения поставленной цели в предстоящем периоде является укрепление полученных результатов во всех сферах деятельности и создание дополнительных условий для обеспечения устойчивого развития, в том числе за счет развития частного сектора, повышенной эффективности инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, динамичного развития сельскохозяйственного и промышленного производств, — констатировал Андрей Михайлович.

Так, экспорт товаров (без учета республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов) прогнозируется на уровне 103 % к уровню 2019 года, экспорт услуг (без учета республиканских организаций) – на уровне 105,2%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) должны составить 100 000 долларов США. На вновь созданные рабочие места (за счет созданных новых производств и предприятий) нужно будет трудоустроить 420 человек.

Кроме ключевых показателей, доведены индикативные показатели: производство валовой продукции сельского хозяйства в сельх=озлорганизациях прогнозируется на уровне 104,8 процента к уровню 2019 года; объем строительно-монтажных работ на уровень 105 процентов; розничный товароогборот торговли через все каналы реализации планируется на уровне 106 процентов; задание по жилищному строительству за счет всех источников финансирования на 2020 год составляет 95 тысяч метров квадратных, 160 многодетных семей должны быть направлены на улучшение жилищных условий. Для 306 многодетных семей планируется строительство жилых помещений.

-Эти планы вполне выполнимы и под силу труженикам нашего района, — подвел итоги исполняющий обязанности председателя Смолевичского райисполкома Николай Парамонов.

С проектом районного бюджета выступил начальник финансового отдела райисполкома Денис Валерьевич Чернышевич.

Депутаты утвердили основной документ года.

М.МЕРКУЛЬ.