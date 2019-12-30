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В Канаде из-за снегопада отменили около 200 рейсов

31.12.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Новогодние планы канадцев под угрозой срыва. На востоке страны из-за снегопада и града отменили около 200 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за снегопада отменили около 200 рейсов

Не принимают самолёты аэропорты Оттавы, Торонто и Монреаля. По прогнозам синоптиков, к вечеру в этой части страны может выпасть до 20 сантиметров снега, – а это почти половина месячной нормы осадков.

В Канаде из-за снегопада отменили около 200 рейсов

Непогода уже оставила без электроснабжения 55 тысяч жителей. Порывистый ветер повалил десятки деревьев и рекламных щитов. Повреждено множество линий электропередачи. 

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Новости Канады. Новогодние планы канадцев под угрозой срыва. На востоке страны из-за снегопада и града отменили около 200 авиарейсов, сообщили в программе Новости...
 
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