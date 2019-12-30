|
В Канаде из-за снегопада отменили около 200 рейсов
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Новогодние планы канадцев под угрозой срыва. На востоке страны из-за снегопада и града отменили около 200 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не принимают самолёты аэропорты Оттавы, Торонто и Монреаля. По прогнозам синоптиков, к вечеру в этой части страны может выпасть до 20 сантиметров снега, – а это почти половина месячной нормы осадков.
Непогода уже оставила без электроснабжения 55 тысяч жителей. Порывистый ветер повалил десятки деревьев и рекламных щитов. Повреждено множество линий электропередачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Новогодние планы канадцев под угрозой срыва. На востоке страны из-за снегопада и града отменили около 200 авиарейсов, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)