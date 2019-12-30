Только золотистый и только овальный: Как правильно выбирать ананас?

Всего в мире насчитывается более 80 сортов ананасов. Плоды всех видов очень схожи по виду, но вес их может колебаться от 0,5 кг до 4 кг в зависимости от вида. Кстати, если кто не знает, ананас это не фрукт и даже не ягода, а несколько десятков ягод, сросшихся вокруг общего центра.