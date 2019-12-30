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Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

31.12.2019 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Меньше суток остаётся до главного новогоднего праздника. Новый 2020 год в Беларуси встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции массовые гулянья уже охватили все крупные города. Но, безусловно, главные торжества по случаю зимнего праздника запланированы на поздний вечер.

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

В Минске гулянья пройдут на всех центральных точках. Музыка уже звучит со сцен почти круглосуточно. Кульминацией праздника в столице станет зрелищное и масштабное пиротехническое шоу. Фейерверк обещают сразу в нескольких локациях Минска, но главный прогремит около Дворца спорта в 01:30.

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

Не меньший размах ожидает и жителей самого северного областного центра нашей страны. Витебчан приглашают на центральную площадь Победы. Именно здесь до часа ночи будут транслировать музыкальные программы, а после начнётся масштабное концертное шоу.

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

Весьма шумно в последнюю декабрьскую ночь будет и в Могилёве. Концерты, ярмарки, интерактив с аниматорами и дискотеки. Самое большое новогоднее представление запланировано на площади Славы. Здесь намерены веселиться с позднего вечера и до четырёх часов утра.

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

А вот жители Гродно и вовсе решили не дожидаться последней ночи в году и поздравили всех белорусов необычным флэшмобом. С помощью света фар жители города изобразили известные белорусские символы – зубра и василёк. 

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

Всего потребовалось 160 автомобилей, выстроенных по специальной схеме, которая буквально до сантиметра передавала нужные габариты фигур.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Меньше суток остаётся до главного новогоднего праздника. Новый 2020 год в Беларуси встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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