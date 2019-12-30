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Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился на 1,8%

31.12.2019 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился на 1,8%
Фото из открытых источников

По данным Минфина, в январе-ноябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд.:

  • 683,4 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
  • 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
  • 93,0 млн. долларов США – МБРР;
  • 80,8 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;
  • 28,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1,397 млрд:

  • 600,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;
  • 448,4 млн. долларов США – банки Китая;
  • 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;
  • 78,6 млн. долларов США – МБРР;
  • 2,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;
  • 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ. 

Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился на 1,8%
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По состоянию на 1 декабря 2019 года внешний госдолг составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов.
 
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