Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился на 1,8%

По данным Минфина, в январе-ноябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд.:
- 683,4 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
- 93,0 млн. долларов США – МБРР;
- 80,8 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;
- 28,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1,397 млрд:
- 600,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;
- 448,4 млн. долларов США – банки Китая;
- 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;
- 78,6 млн. долларов США – МБРР;
- 2,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;
- 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.