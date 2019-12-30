ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Огромную крысу установили у входа в храм Японии

31.12.2019 11:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Трёхметровая крыса украсила вход в храм японского города Мисато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии

Это своего рода местная традиция: каждый год волонтёры устанавливают возле святыни знак зодиака наступающего года по китайскому календарю, а затем молятся о счастье и о богатом урожае.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии

Эту позолоченную крыску они делали из пенопласта целый месяц. В лапке животного – факел, который олицетворяет надежду японцев на успешное выступление своей сборной на предстоящих Играх в Токио.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Трёхметровая крыса украсила вход в храм японского города Мисато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своего рода местная традиция:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился на 1,8%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика