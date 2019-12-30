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Начальник Следственного управления КГБ назначен заместителем генпрокурора

31.12.2019 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Начальник Следственного управления КГБ назначен заместителем генпрокурора

Приказом генерального прокурора от 30 декабря 2019 года на должность заместителя генпрокурора назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора.

Представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры, Александр Владимирович Конюк подчеркнул: «Единственная запись в трудовой книжке – свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды».

Дмитрий Юрьевич Гора родился в 1970 году в г.Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт (г.Москва) по специальности «Правоведение», в 2018 – Академию управления при Президенте по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года – следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность – начальник следственного управления КГБ. Следует отметить, что в последние годы следственное управление КГБ пользуется особым уважением главы государства. Чего стоят только десятки уголовных дел по коррупции в структурах Минздрава, а также антикоррупционные расследования по высокопоставленным лицам Беларуси.

 
 
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Приказом генерального прокурора от 30 декабря 2019 года на должность заместителя генпрокурора назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора.
 
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