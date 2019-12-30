Начальник Следственного управления КГБ назначен заместителем генпрокурора

Источник материала: Ежедневник





Приказом генерального прокурора от 30 декабря 2019 года на должность заместителя генпрокурора назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора.

Представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры, Александр Владимирович Конюк подчеркнул: «Единственная запись в трудовой книжке – свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды».

Дмитрий Юрьевич Гора родился в 1970 году в г.Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт (г.Москва) по специальности «Правоведение», в 2018 – Академию управления при Президенте по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года – следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность – начальник следственного управления КГБ. Следует отметить, что в последние годы следственное управление КГБ пользуется особым уважением главы государства. Чего стоят только десятки уголовных дел по коррупции в структурах Минздрава, а также антикоррупционные расследования по высокопоставленным лицам Беларуси.