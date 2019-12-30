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Тест. Что вы знаете о белорусской «военке»

31.12.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь не ведет войн, а в гимне страны справедливо указано, что мы мирные люди. Тем не менее у нас есть и армия, и военно-промышленный комплекс. Белорусы покупают, продают, производят и модернизируют оружие. И иногда применяют его, например на учениях. 42.TUT.BY предлагает проверить, хорошо ли вы разбираетесь в событиях, которые произошли в военной сфере нашей страны.

 
 
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Танковый биатлон, военные учения, торговля оружием и не только.
 
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