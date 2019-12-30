Эффектная композиция расположилась рядом с городским парком в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край





Такой интересный подарок землякам к Новому году сделало УКП ЖКХ, причем это не покупка готового изделия, а исключительно хэндмэйд — ручная работа. В проекте было задействовано немало людей, но непосредственно изготовлением «Паровозика» занимались четыре мастера: жестянщик Сергей Лесных, сварщик Юрий Рудько, электрики Юрий Борозна и Максим Семенов.

Работать пришлось ударными темпами: за восемь дней нужно было с нуля сварить и собрать каркас, а потом обтянуть его светящимися гирляндами, общая длина которых достигает 500 метров. Качественное изготовление сложной по форме и довольно крупной по габаритам «светящейся скульптуры» оказалось осиповичским коммунальникам вполне по силам, так что результатом удовлетворены и мастера, и руководство предприятия.

По словам заместителя директора УКП ЖКХ Александра Маслова, за изготовление подобного изделия специализированные фирмы берут очень дорого. Делать их собственными силами получается значительно дешевле, а сэкономленные деньги пригодятся для других нужд.

И конечно, в будущем году в городе появятся новые светящиеся скульптуры коммунального производства. Но сколько и каких — пусть пока останется секретом…