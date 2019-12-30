Прием депутата

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Прием граждан депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иваном Андреевичем МАМАЙКО состоится:

9.01.2020 г. с 10.00 до 12.00 в здании Столбцовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, каб. 101;

10.01.2010 г. с 10.00 до 12.00 — в здании Несвижского районного исполнительного комитета по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 313.

Предварительная запись на прием осуществляется помощником депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олегом Евгеньевичем Тулейко по тел. 8-029-77-11-080 (МТС).

Письменные обращения к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ивану Андреевичу МАМАЙКО направлять по адресу: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11, каб. 339.