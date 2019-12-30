ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прием депутата

31.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Прием граждан депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иваном Андреевичем МАМАЙКО состоится:
9.01.2020 г. с 10.00 до 12.00 в здании Столбцовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, каб. 101;
10.01.2010 г. с 10.00 до 12.00 — в здании Несвижского районного исполнительного комитета по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 313.
Предварительная запись на прием осуществляется помощником депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олегом Евгеньевичем Тулейко по тел. 8-029-77-11-080 (МТС).
Письменные обращения к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ивану Андреевичу МАМАЙКО направлять по адресу: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11, каб. 339.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием граждан депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иваном Андреевичем МАМАЙКО состоится:9.01.2020 г. с 10.00 до 12.00 в здании
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффектная композиция расположилась рядом с городским парком в Осиповичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика