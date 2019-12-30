Как защитить свою банковскую карточку от мошенников?

Рекомендации по использованию банковских платежных карт
- Обязательно подпишите карточку и храните в тайне ПИН-код к ней. Для обеспечения безопасности ПИН-кода запомните его или храните отдельно от карточки в неявном виде, но ни в коем случае не записывайте на самой карточке. Помните, что независимо от обстоятельств никто не вправе требовать от Вас значение ПИН-кода: ни представители правоохранительных органов, ни кассиры торговых точек, ни представители банка.
- Храните карточку в безопасном месте, исключая доступ к ней третьих лиц. Не оставляйте карточку на виду, чтобы предотвратить несанкционированное копирование реквизитов карточки (номер карточки, срок её действия, проверочный код CVV2/CVC2).
- Помните, что банки не рассылают писем, SMS-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код или иную личную информацию. Если вы получили по телефону либо e-mail сообщение о необходимости предоставления реквизитов карточки, ввода их на каком-либо сайте либо совершения какой-либо операции в банкомате — ни в коем случае не доверяйте такой информации. Если в сообщении содержится информация о том, что Ваша карточка была заблокирована, уточните факт блокировки карточки в круглосуточной Службе сервиса клиентов (номер телефона указан на обратной стороне банковской карты).
- Установите лимиты расходования средств и подключите услуги оповещения о транзакциях.
- При снятии денежных средств в банкомате обращайте внимание на людей, стоящих за вами в очереди. В случае необходимости попросите их отойти на расстояние, при котором они не могут увидеть вводимый ПИН-код. Набирайте ПИН-код быстро, заученными движениями и желательно несколькими пальцами. При вводе ПИН-кода на клавиатуре прикрывайте клавиатуру рукой, кошельком или сумочкой.
- При проведении операции в организациях торговли и сервиса не выпускайте карточку из вида. При необходимости проследуйте к месту установки терминала для проведения оплаты.
- Обращайте особое внимание на действия кассира. Если он пытается провести карточку через терминал более одного раза, уточните причину повторного использования карточки (такой причиной может быть, как технический сбой, так и попытка несанкционированного доступа к Вашим данным).
Отделение уголовного розыска
Ганцевичского РОВД
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