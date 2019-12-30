ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как защитить свою банковскую карточку от мошенников?

31.12.2019 12:49 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Рекомендации по использованию банковских платежных карт

  1. Обязательно подпишите карточку и храните в тайне ПИН-код к ней. Для обеспечения безопасности ПИН-кода запомните его или храните отдельно от карточки в неявном виде, но ни в коем случае не записывайте на самой карточке. Помните, что независимо от обстоятельств никто не вправе требовать от Вас значение ПИН-кода: ни представители правоохранительных органов, ни кассиры торговых точек, ни представители банка.
  2. Храните карточку в безопасном месте, исключая доступ к ней третьих лиц. Не оставляйте карточку на виду, чтобы предотвратить несанкционированное копирование реквизитов карточки (номер карточки, срок её действия, проверочный код CVV2/CVC2).
  3. Помните, что банки не рассылают писем, SMS-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код или иную личную информацию. Если вы получили по телефону либо e-mail сообщение о необходимости предоставления реквизитов карточки, ввода их на каком-либо сайте либо совершения какой-либо операции в банкомате — ни в коем случае не доверяйте такой информации. Если в сообщении содержится информация о том, что Ваша карточка была заблокирована, уточните факт блокировки карточки в круглосуточной Службе сервиса клиентов (номер телефона указан на обратной стороне банковской карты).
  4. Установите лимиты расходования средств и подключите услуги оповещения о транзакциях.
  5. При снятии денежных средств в банкомате обращайте внимание на людей, стоящих за вами в очереди. В случае необходимости попросите их отойти на расстояние, при котором они не могут увидеть вводимый ПИН-код. Набирайте ПИН-код быстро, заученными движениями и желательно несколькими пальцами. При вводе ПИН-кода на клавиатуре прикрывайте клавиатуру рукой, кошельком или сумочкой.
  6. При проведении операции в организациях торговли и сервиса не выпускайте карточку из вида. При необходимости проследуйте к месту установки терминала для проведения оплаты.
  7. Обращайте особое внимание на действия кассира. Если он пытается провести карточку через терминал более одного раза, уточните причину повторного использования карточки (такой причиной может быть, как технический сбой, так и попытка несанкционированного доступа к Вашим данным).
Как защитить свою банковскую карточку от мошенников?

Отделение уголовного розыска

Ганцевичского РОВД

(Visited 3 times, 3 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекомендации по использованию банковских платежных карт Обязательно подпишите карточку и храните в тайне ПИН-код к ней. Для обеспечения безопасности ПИН-кода...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где купить подарок? Обзор вкусных акций белорусских магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика