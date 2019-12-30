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Где купить подарок? Обзор вкусных акций белорусских магазинов

31.12.2019 12:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Одежда для мужчин и женщин

Один из крупнейших востребованных и популярных белорусских брендов одежды Elema подготовил для владельцев карт рассрочки «КартаFUN» сразу две приятные акции. Во-первых, с 1 по 31 декабря в фирменной сети Elema действуют удвоенные сроки рассрочки. Теперь стильные, удобные и практичные коллекции доступны с отсрочкой платежа до 8 месяцев. Во-вторых, со 2 по 31 декабря держателям карт предоставляются скидки: 10% на женские пальто сезона «Осень-2019»; 15% на мужские пальто сезона «Весна-2019», мужские брюки, джемперы и кардиганы; 20% на мужские блейзеры. Например, женское демисезоннное пальто из коллекции Классик в рассрочку на 8 месяцев будет стоить 62 бел. руб. в месяц.

Идти в ногу со временем также поможет магазин модной одежды «Lamoda.by», в котором доступны рассрочки до 3 месяцев с сохранением всех скидок и акций. А они в настоящий момент могут составлять 75%!

Детская обувь

Зимой ноги должны быть в тепле – это знают не только взрослые, но и дети! Чтобы праздничное настроение ощущалось сильнее, магазин Shagovita согревает детей теплой обувью и заботой, а их родителей – скидками. До 15 декабря в фирменных магазинах Shagovita на детскую обувь будут действовать скидки до 50% в рассрочку на 3 месяца по КартаFUN. Зимние сапожкикак для мальчиков, так и для девочек будут доступны по сниженным ценам. зимние ботинки для девочки из тёплой густой натуральной овечьей шерсти; можно приобрести в рассрочку с платежом 36,4 бел. руб. в месяц.

Вы можете также ознакомиться с ассортиментом Kari kids, Marko, Defacto, Sister’s (скидки до 70%), ELIZ, Adidas или «Свитанок» там тоже найдете для себя что-нибудь интересное.

Мобильная цифровая техника

Разве можно прожить в XXI веке без различных цифровых устройств: смартфонов, планшетов, «умных» часов или ноутбука? Обновить к Новому году полезный гаджет или попробовать что-то новое поможет сеть салонов «На Связи» – одна из крупнейших розничных сетей продаж мобильных телефонов, цифровой техники и сопутствующих аксессуаров. Здесь для владельцев весь этот товар доступен в «длинную» рассрочку до 12 месяцев.

К примеру, Xiaomi Redmi Go можно приобрести в рассрочку на 12 месяецев за 14,08 рублей в месяц, Samsung Galaxy S10 и Samsung S10+ с дополнительной скидкой в 400 рублей будут стоить 163.25 руб. и 183,25 руб. соответственно, а ежемесячный платеж за новенький iPhone 11 Pro 64GB в этом случае составит 192.42 руб в месяц.
При этом можно дополнительно получить скидку 30% на Apple Watch.

Техника для кухни и дома

Облегчающих повседневную жизнь бытовых устройств много не бывает. Независимо от того, для каких целей вы их ищете – для себя, в подарок, переезжая в новую квартиру или подбирая что-либо новенькое, приобрести электротехнику за один присест иногда бывает проблематично. С разбивкой платежей через КартаFUN помогут магазины «Электросила» и «21.vek.by». Первый предоставляет рассрочку до 10 месяцев, второй – до 7 месяцев. Здесь самый широкий спектр электротоваров: от крупногабаритных холодильников, стиральных машин и телевизоров, до компактных пылесосов, тостеров и блендеров.

Здесь всем покупателям кофемашин KRUPS EA891810, KRUPS EA82FD10 и KRUPS EA907831, кухонный комбайн MOULINEX FP244110 в подарок.

Стать владельцем 32-дюймового ЖК-телевизора SAMSUNG UE32N4000AUXRU в «Электросиле» можно благодаря рассрочке с ежемесячным платежом в 55,4 бел. руб.

Ювелирные украшения

Украшение из драгоценного металла, кольцо с бриллиантом или красивые запонки – что может лучше выразить любовь к своей второй половинке или просто подчеркнуть свой социальный статус? В преддверии Нового Года, в ювелирных сетях «Царское золото» и «Золотая мечта» ценные ювелирные украшения доступны в рассрочку до 12 месяцев. Так, порадовать кольцом из красного золота с кристаллами Сваровски сейчас возможно с платежом в *** бел. руб. в месяц.

А еще с 4 по 24 декабря включительно для всех покупателей подготовлены 2020 подарков. Они представляют собой скидочные сертификаты, которые действуют как для владельцев «КартаFUN», так и для всех остальных. В некоторых случаях размер скидок может достигать и все 100%!

Подарки для родных и друзей с «КартаFUN»

«КартаFUN» – уникальная карта рассрочки, которая позволяет совершать покупки в рассрочку не только в магазинах-партнерах, но и в любом магазине мира, где принимают к оплате карты платежной системы VISA. Только по Беларуси доступно более 15 тысяч торговых объектов, в которых владельцу карты доступна рассрочка до 12 месяцев. Покупки по карте с использованием собственных денег автоматически становятся на 1% дешевле: ровно такой объем денежных средств вернется на счет в виде money-back. Пополнение карты рассрочки с карты любого банка – бесплатное.

Оформить карту рассрочки можно прямо сейчас любым удобным способом.

Для этого в офис банка ехать не нужно – карту вам привезут прямо домой.

Покупайте подарки с выгодой для себя. Успейте в 20-ый год вместе с КартаFUN!

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Приближаются зимние праздники, и многие из нас уже задумались, какими подарками стоит порадовать своих родных и близких. В белорусских магазинах и торговых сетях...
 
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