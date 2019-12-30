В субботу, 4 января 2020 г., с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Александром Николаевичем БАЛТЕНКОВЫМ.
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«Прямая линия» с заместителем председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенковым
31.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В субботу, 4 января 2020 г., с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя
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