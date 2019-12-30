Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов

Источник материала: Радзiма





В Глусском районе состоялась тридцать вторая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва. Депутаты удовлетворили просьбу Геннадия Липского о досрочном его освобождении от занимаемой должности председателя районного Совета депутатов. Дмитрий Харитончик, председатель Могилёвского областного Совета депутатов, который принял участие в работе сессии, предложил на место председателя Глусского районного Совета депутатов кандидатуру Вячеслава Асташевича. Это предложение поддержали также председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха, депутат по Глусскому избирательному округу № 8 Анатолий Ласоцкий, депутат по Глусскому избирательному округу № 1 Татьяна Лукашевич. Они отметили деловые и личные качества Вячеслава Анатольевича, его профессионализм, знание района, умение работать с людьми и выразили уверенность, что, в случае избрания, он справится с новой должностью.























В результате тайного голосования, в котором приняло участие 24 депутата, председателем Глусского районного Совета депутатов избран Вячеслав Асташевич. С новой должностью его поздравили Степан Чечуха и Дмитрий Харитончик, а Геннадия Липского поблагодарили за проделанную в качестве председателя районного Совета депутатов работу. Третьим вопросом повестки дня значились выборы заместителя председателя районного Совета депутатов, предложенная кандидатура депутата по Туринскому избирательному округу № 17 Александра Харца была поддержана единогласно.

















































