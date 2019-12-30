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Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов

31.12.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов

В Глусском районе состоялась тридцать вторая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва. Депутаты удовлетворили просьбу Геннадия Липского о досрочном его освобождении от занимаемой должности председателя районного Совета депутатов. Дмитрий Харитончик, председатель Могилёвского областного Совета депутатов, который принял участие в работе сессии, предложил на место председателя Глусского районного Совета депутатов кандидатуру Вячеслава Асташевича. Это предложение поддержали также председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха, депутат по Глусскому избирательному округу № 8 Анатолий Ласоцкий, депутат по Глусскому избирательному округу № 1 Татьяна Лукашевич. Они отметили деловые и личные качества Вячеслава Анатольевича, его профессионализм, знание района, умение работать с людьми и выразили уверенность, что, в случае избрания, он справится с новой должностью.


Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов

В результате тайного голосования, в котором приняло участие 24 депутата, председателем Глусского районного Совета депутатов избран Вячеслав Асташевич. С новой должностью его поздравили Степан Чечуха и Дмитрий Харитончик, а Геннадия Липского поблагодарили за проделанную в качестве председателя районного Совета депутатов работу. Третьим вопросом повестки дня значились выборы заместителя председателя районного Совета депутатов, предложенная кандидатура депутата по Туринскому избирательному округу № 17 Александра Харца была поддержана единогласно.


Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов
Вячеслав Асташевич избран председателем Глусского районного Совета депутатов

 
 
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В Глусском районе состоялась тридцать вторая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва. Депутаты удовлетворили просьбу Геннадия Липского о...
 
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