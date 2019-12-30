Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные прошли матчи очередного шестого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

В группе «Б» состоялись два матча.

«Энергия» из Зельвы в последних поединках набрала неплохой ход. На этот раз были повержены футболисты из Волковыска. Уже на второй минуте гости открыли счет в матче. Но, как оказалось, это был единственный гол в ворота хозяев в матче. Уже после первого тайма футболисты из Зельвы вели в счете 4:1. Во втором тайме они лишь усилили давление и не позволили ни разу поразить свои ворота «Беллакт», а сами еще семь раз отличились. Итоговый счет 11:1 в пользу «Энергии».

Наиболее напряженной выдалась игра в Мостах, где местная команда встречалась с «ФСК» из Гродненского района. Ярким свидетельством напряжения в этой игре является удаление в составе хозяев. После первого тайма Мосты вели в счете. После же перерыва уже гости доминировали в матче и смогли провести 5 мячей в ворота мостовчан. Хозяева смогли ответить лишь еще 2 мячами. Итоговый счет 5:4 в пользу «ФСК».

Слонимский «Форсаж» игру пропускал.

12 января состоятся матчи седьмого тура. Этот тур «Беллакт» пропускает.

Слонимчане примут мостовчан, а скидельчане – зельвенцев.