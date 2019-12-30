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Александр Юревич стал главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу

31.12.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу (юноши не старше 2004 года рождения) стал Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба солигорского футбольного клуба "Шахтер", где он работал до сих пор.

В "Шахтере" специалист тренировал дублирующий состав команды, а также работал с лицензионными возрастами клуба.

Как футболист Юревич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси и выступал за футбольные клубы "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов) и "Карпаты" (Львов). Футболист семь раз становился чемпионом страны, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.

Кстати, в 2020 году сборная, которую взялся тренировать Юревич, стартует в квалификации юношеского (U17) чемпионата Европы УЕФА.
 
 
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Новым главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу (юноши не старше 2004 года рождения) стал Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба солигорского...
 
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