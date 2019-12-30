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Александр Юревич стал главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу
Источник материала: Партизан
Новым главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу (юноши не старше 2004 года рождения) стал Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба солигорского футбольного клуба "Шахтер", где он работал до сих пор.
В "Шахтере" специалист тренировал дублирующий состав команды, а также работал с лицензионными возрастами клуба.
Как футболист Юревич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси и выступал за футбольные клубы "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов) и "Карпаты" (Львов). Футболист семь раз становился чемпионом страны, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.
Кстати, в 2020 году сборная, которую взялся тренировать Юревич, стартует в квалификации юношеского (U17) чемпионата Европы УЕФА.
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Новым главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу (юноши не старше 2004 года рождения) стал Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба солигорского...
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