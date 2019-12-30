Источник материала: Новости Волковыска

В Волковыске жители дома 24 по улице Боричевского с 19 декабря "воюют" с ЖЭСом за право мыться в горячей воде - сантехник приходит, смотрит, что вода действительно холодная и уходит. На этом все активности по исправленю ошибок заканчиваются.

"Горячая вода есть только на пятом этаже, у остальных даже не летняя, а просто холодная вода", — рассказывает нам жительница первого подъезда.

Доведенные до отчаяния бездействием служб, граждане позвонили на горячую линию к Гудковой Елене Алексеевне, которая пообещала в проблеме разобраться — у людей появилась надежда на встречу Нового года со всеми благами цивилизации, но позже, обратившишь в ЖЭС и сказав, что уже сообщали о проблеме управделами, услышали лишь издевательский смех дежурного, мол, вы бы еще президенту позвонили. Видимо, это уже последняя инстанция, которая заставит работать службы города. На сайте райисполкома правда содержится сухая отписко по-поводу звонока на горячую линию: обращения направлены для рассмотрения по компетенции с последующим информированием заявителей.

Самое наглядное "информирование" сейчас льется из кранов, где должна быть горячая вода.

Обновление: по сообщениям жителей, вода все-таки "пошла", но есть сомнения в продолжительности праздника