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Госдолг Беларуси сократился на 1,7 миллиарда рублей

31.12.2019 14:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госдолг Беларуси сократился на 1,7 миллиарда рублей

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

В январе-ноябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1036,4 млн долларов США.

Так, 683,4 млн долларов предоставили правительство и банкиРоссийской Федерации. Еще 150,5 млн долларов были получены за счет размещения на внешних финансовых рынках облигаций. 93 млн долларов – МБРР, 80,8 млн долларов прелоставил Экспортно-импортный банк Китая, 28,7 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1397 млн долларов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%.
 
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