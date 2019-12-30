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Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физлиц с 5 января
31.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Подача деклараций за 2019 год по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физических лиц с 5 января 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по налогам и сборам.
«В связи с проведением технических работ подача деклараций будет доступна в личном кабинете физического лица с 5 января 2020 года», — говорится в сообщении МНС.
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Подача деклараций за 2019 год по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физических лиц с 5 января 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
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