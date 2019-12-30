Книжные итоги 2019. Колонка Екатерины Курзинер

Новый год – это время подведения итогов. Книжный колумнист "АиФ", Екатерина Курзинер вспоминает и рассказывает, чем запомнился уходящий книжный год: литературные премии, которые не обошлись без скандалов, борьба с книжным пиратством, тренд на сближение авторов с читателями, переводная мировая литература на белорусском языке и многое другое.
В книжном 2019–ом никто не ожидал серьезных скачков и громких событий. И год оправдал себя. В нём равномерно распределились и книжные новинки, и события, и новые площадки, сервисы и тренды.
Премии
Но не обошлось без скандалов. Как водится, больше всего шума в книжном мире возникло вокруг крупных событий: книжных премий. В 2019 году в Швеции вручили сразу две Нобелевские премии по литературе – за 2019 и 2018 год, когда премия была отменена из–за большого скандала. И скандал, похоже, теперь стал неотъемлемой частью Нобелевской премии. Потому что из двух лауреатов в этом году, Ольга Токарчук устроила всех, а вот вручение премии Петеру Хандке бойкотировали и мировые журналисты, и послы пяти стран в Стокгольме.
Громкими событиями была окружена и белорусская премия имени Ежи Гедройца. Сначала два автора сняли свои кандидатуры, что для премии редкое и неприятное событие. Затем в сети появилась скандальная книга бывшего организатора премии Павла Антипова, где он без купюр описывает внутреннюю кухню писательской организации. Лауреатом премии в этом году стал Илья Син, автор книги «Libido».
Российскую «Большую книгу» получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеева: посторонний». Результаты премии не устроили многих журналистов и блогеров, в сети то и дело судачили о характере национальной литературной награды.
В 2019 году продолжился ажиотаж на феминистскую литературу, а также на новые голоса, которые раньше не имели возможности высказаться. Специфический тренд уходящего года – это расцвет документальных и мемуарных жанров от «обычных людей». Это и рассказы врачей о профессии, и истории о борьбе с тяжелой болезнью или потерей, и автобиографии, рассказывающие о том, как пережить душевные травмы и исцелиться.
Среди популярных книжных форматов этого года – аудиокнига, и, дошедший до наших лесов, бум на книжные подкасты. За списком можно обратиться в русский Appstore, который в конце 2019 года опубликовал рейтинг из 50 лучших российских подкастов. В США же пошли дальше, и представители Пулитцеровской премии объявили о создании новой номинации «Аудиорепортаж» — специально для журналистских подкастов.
В этом году рынку пришлось усиливать борьбу с книжным пиратством и разрабатывать новые инструменты противодействия. Например, в Евросоюзе установили запрет на перепродажу электронных книг. А российская социальная сеть «ВКонтакте» запретила пользователям загружать пиратские книги.
2019 год окончательно обнажил важную проблему книжного мира. Сегодня читателю крайне необходим новый навигатор в области литературы, который, в отличие от толстых журналов прошлого, говорил бы с читателем на понятном ему языке и в понятных форматах. Эту роль с трудом пытаются примерять литературные критики, которым всё ещё тяжело меняться. Тем временем, книжные блогеры с большей гибкостью готовы быть новым источником информации. К примеру, в России в этом году вручили первую книжную премию для блогеров «_Литблог». А одна из главных тем минского книжного фестиваля «Город и Книги» 2019: «Литературная критика и блоггинг». Надеюсь, что этот год станет только началом блогерского движения.
Так же как критик стремится быть ближе к читателю, 2019 год доказал, что и автор сегодня тоже делает шаги навстречу к читателю. Публичной перепиской авторов и читателей в социальных сетях уже никого не удивишь. Поэтому многие авторы и сервисы идут дальше. Например, российский писатель Алексей Иванов под конец года объявил, что собирается издать книгу своей переписки с читателями. Сервис селф–паблишинга Ridero пошёл ещё дальше – и открыл возможность для авторов получать обратную связь от читателей в процессе написания книги.
Белорусский литературный год в целом прошёл спокойно, без больших перемен. Однако, как и любое большое дело начинается с небольших, локальных шагов, так и у белорусских книжников было несколько, пусть и небольших, но важных событий.
Год начался с обновлённой Минской международной книжной выставки-ярмарки. О ней много писали и говорили, что само по себе неплохо, учитывая снижающийся интерес к событию у жителей страны за последние несколько лет.
Затем в Минске прошли сразу два книжных фестиваля – фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова» и минский книжный фестиваль «Город и Книги». Оба проекта значительно расширили свои рамки. «Прадмова» свозила фестиваль в пять городов Беларуси. «Город и Книги» привёз в столицу рекордное количество иностранных авторов и книжных экспертов. Среди них – известные писательницы Мариам Петросян, Бригитта Шер, Наталья Щерба.
Самые заметные среди книжных инициатив: Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», который проводит ежемесячные литературные завтраки; «Интеллектуальный клуб» Светланы Алексиевич, которая в этом году приглашала в Минск польского писателя Януша Вишневского, а также среди гостей этого года были белорусские писатели, Ольгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Отдельный книжный проект для школьников «ЧиталQ&A» от фестиваля «Город и Книги» тоже в этом году расширил географию – и провёл мероприятия сразу в трёх городах. Издательство и магазин «Логвинов» так же проехалось по регионам Беларуси вместе с «Передвижной книгарней».
Важный тренд этого года в белорусском книжном мире – это рост переводной литературы. В первую очередь это стало возможно благодаря издательству «Янушкевич». В этом году они перевели на белорусский язык «Гарри Поттера и философский камень» Джоан Роулинг, польский детектив Катажины Бонды, первую книгу из цикла «Ведьмак» культового польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, романы Джейн Остин, Кадзуо Исигуры, Ромена Гари, Жозе Сорамаго. Книжная серия проекта «Американка» в этом году перевела роман Курта Воннегута «Бойня №5». Издательство Koska, специализирующееся на переводах шведских детских книг на белорусский язык, издало 6 книг.
Если говорить о переводной литературе, то нужно отметить и обратный процесс. В этом году два белорусских автора – Ольгерд Бахаревич и Виктор Мартинович – вышли на российский рынок. Роман «Ночь» Мартиновича был переведен на русский, а роман «Собаки Европы» Бахаревича даже попал в шорт-лист российской литературной премии «Большая книга». Также на май 2020 года запланирована премьера спектакля «Собаки Европы», которую Свободный театр покажет в культурном центре «Барбикан» в Лондоне.
Никуда не исчезли и постоянные проблемы белорусского книжного рынка. По-прежнему отсутствует государственная поддержка небольших частных издательств и инициатив. 20-процентный НДС как и прежде увеличивает цены на книги, что напрямую влияет на читательский спрос. Всё так же мало новых книжных магазинов и книжных мест: и в столице, и в регионах. Не говоря уже об отсутствии электронных книг, низких темпов развития блогерского сообщества и нехватки литературных агентов. Есть куда расти в 2020.