Книжные итоги 2019. Колонка Екатерины Курзинер

Источник материала: Аргументы и факты

Новый год – это время подведения итогов. Книжный колумнист "АиФ", Екатерина Курзинер вспоминает и рассказывает, чем запомнился уходящий книжный год: литературные премии, которые не обошлись без скандалов, борьба с книжным пиратством, тренд на сближение авторов с читателями, переводная мировая литература на белорусском языке и многое другое.

В книжном 2019–ом никто не ожидал серьезных скачков и громких событий. И год оправдал себя. В нём равномерно распределились и книжные новинки, и события, и новые площадки, сервисы и тренды.

Премии

Но не обошлось без скандалов. Как водится, больше всего шума в книжном мире возникло вокруг крупных событий: книжных премий. В 2019 году в Швеции вручили сразу две Нобелевские премии по литературе – за 2019 и 2018 год, когда премия была отменена из–за большого скандала. И скандал, похоже, теперь стал неотъемлемой частью Нобелевской премии. Потому что из двух лауреатов в этом году, Ольга Токарчук устроила всех, а вот вручение премии Петеру Хандке бойкотировали и мировые журналисты, и послы пяти стран в Стокгольме.

Громкими событиями была окружена и белорусская премия имени Ежи Гедройца. Сначала два автора сняли свои кандидатуры, что для премии редкое и неприятное событие. Затем в сети появилась скандальная книга бывшего организатора премии Павла Антипова, где он без купюр описывает внутреннюю кухню писательской организации. Лауреатом премии в этом году стал Илья Син, автор книги «Libido».

Российскую «Большую книгу» получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеева: посторонний». Результаты премии не устроили многих журналистов и блогеров, в сети то и дело судачили о характере национальной литературной награды.

Мировые тренды

В 2019 году продолжился ажиотаж на феминистскую литературу, а также на новые голоса, которые раньше не имели возможности высказаться. Специфический тренд уходящего года – это расцвет документальных и мемуарных жанров от «обычных людей». Это и рассказы врачей о профессии, и истории о борьбе с тяжелой болезнью или потерей, и автобиографии, рассказывающие о том, как пережить душевные травмы и исцелиться.

Среди популярных книжных форматов этого года – аудиокнига, и, дошедший до наших лесов, бум на книжные подкасты. За списком можно обратиться в русский Appstore, который в конце 2019 года опубликовал рейтинг из 50 лучших российских подкастов. В США же пошли дальше, и представители Пулитцеровской премии объявили о создании новой номинации «Аудиорепортаж» — специально для журналистских подкастов.

Топ-10 новогодних книг для всех возрастов Подробнее

В этом году рынку пришлось усиливать борьбу с книжным пиратством и разрабатывать новые инструменты противодействия. Например, в Евросоюзе установили запрет на перепродажу электронных книг. А российская социальная сеть «ВКонтакте» запретила пользователям загружать пиратские книги.

2019 год окончательно обнажил важную проблему книжного мира. Сегодня читателю крайне необходим новый навигатор в области литературы, который, в отличие от толстых журналов прошлого, говорил бы с читателем на понятном ему языке и в понятных форматах. Эту роль с трудом пытаются примерять литературные критики, которым всё ещё тяжело меняться. Тем временем, книжные блогеры с большей гибкостью готовы быть новым источником информации. К примеру, в России в этом году вручили первую книжную премию для блогеров «_Литблог». А одна из главных тем минского книжного фестиваля «Город и Книги» 2019: «Литературная критика и блоггинг». Надеюсь, что этот год станет только началом блогерского движения.

Так же как критик стремится быть ближе к читателю, 2019 год доказал, что и автор сегодня тоже делает шаги навстречу к читателю. Публичной перепиской авторов и читателей в социальных сетях уже никого не удивишь. Поэтому многие авторы и сервисы идут дальше. Например, российский писатель Алексей Иванов под конец года объявил, что собирается издать книгу своей переписки с читателями. Сервис селф–паблишинга Ridero пошёл ещё дальше – и открыл возможность для авторов получать обратную связь от читателей в процессе написания книги.

Белорусский книжный год

Белорусский литературный год в целом прошёл спокойно, без больших перемен. Однако, как и любое большое дело начинается с небольших, локальных шагов, так и у белорусских книжников было несколько, пусть и небольших, но важных событий.

Год начался с обновлённой Минской международной книжной выставки-ярмарки. О ней много писали и говорили, что само по себе неплохо, учитывая снижающийся интерес к событию у жителей страны за последние несколько лет.

Затем в Минске прошли сразу два книжных фестиваля – фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова» и минский книжный фестиваль «Город и Книги». Оба проекта значительно расширили свои рамки. «Прадмова» свозила фестиваль в пять городов Беларуси. «Город и Книги» привёз в столицу рекордное количество иностранных авторов и книжных экспертов. Среди них – известные писательницы Мариам Петросян, Бригитта Шер, Наталья Щерба.

Самые заметные среди книжных инициатив: Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», который проводит ежемесячные литературные завтраки; «Интеллектуальный клуб» Светланы Алексиевич, которая в этом году приглашала в Минск польского писателя Януша Вишневского, а также среди гостей этого года были белорусские писатели, Ольгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Отдельный книжный проект для школьников «ЧиталQ&A» от фестиваля «Город и Книги» тоже в этом году расширил географию – и провёл мероприятия сразу в трёх городах. Издательство и магазин «Логвинов» так же проехалось по регионам Беларуси вместе с «Передвижной книгарней».

Что о нас читают в мире? Беларусь в книгах зарубежных писателей Подробнее

Важный тренд этого года в белорусском книжном мире – это рост переводной литературы. В первую очередь это стало возможно благодаря издательству «Янушкевич». В этом году они перевели на белорусский язык «Гарри Поттера и философский камень» Джоан Роулинг, польский детектив Катажины Бонды, первую книгу из цикла «Ведьмак» культового польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, романы Джейн Остин, Кадзуо Исигуры, Ромена Гари, Жозе Сорамаго. Книжная серия проекта «Американка» в этом году перевела роман Курта Воннегута «Бойня №5». Издательство Koska, специализирующееся на переводах шведских детских книг на белорусский язык, издало 6 книг.

Если говорить о переводной литературе, то нужно отметить и обратный процесс. В этом году два белорусских автора – Ольгерд Бахаревич и Виктор Мартинович – вышли на российский рынок. Роман «Ночь» Мартиновича был переведен на русский, а роман «Собаки Европы» Бахаревича даже попал в шорт-лист российской литературной премии «Большая книга». Также на май 2020 года запланирована премьера спектакля «Собаки Европы», которую Свободный театр покажет в культурном центре «Барбикан» в Лондоне.

Никуда не исчезли и постоянные проблемы белорусского книжного рынка. По-прежнему отсутствует государственная поддержка небольших частных издательств и инициатив. 20-процентный НДС как и прежде увеличивает цены на книги, что напрямую влияет на читательский спрос. Всё так же мало новых книжных магазинов и книжных мест: и в столице, и в регионах. Не говоря уже об отсутствии электронных книг, низких темпов развития блогерского сообщества и нехватки литературных агентов. Есть куда расти в 2020.

Сорок книг 2019

Беларусь

«Песня про Тимура», Андрей Адамович «Если присмотреться — Марс синий», Змитер Вишнев «Мои девяностые», Ольгерд Бахаревич «Ключ Дорог. Начало», Лилия Ильюшина (первое белорусское фэнтэзи) «Кинороман», Макс Щур «Гостиница Бельгия», Анна Северинец «Консультант по счастливой жизни», Алена Занковец «Осень в Вильнюсе», Винцесь Мудров «Мессия из рода Эфраима», Мойша Кульбак «Мова», Виктор Мартинович

Россия

«Искусство легкий касаний», Виктор Пелевин « Наполеонов обоз. Книга 3: Ангельский рожок », Дина Рубина «Мозг материален», Ася Казанцева «Дом правительства», Юрий Слезкин «Калечина–малечина», Евгения Некрасова «О теле души. Новые рассказы», Людмила Улицкая «Икс», Дмитрий Быков «Бывшая Ленина», Шамиль Идиатуллин «Финист – ясный сокол», Андрей Рубанов «Опосредованно», Алексей Сальников

Мир

«Песнь Ахилла», Мадлен Миллер «Машины как я», Иэн Макьюэн «Глиняный мост», Маркус Зусак «Убийство командора», Харуки Мураками «Серотонин», Мишель Уэльбек «Безмолвный пациент», Алекс Михаэлидес «Город женщин», Элизабет Гилберт «Заветы», Маргарет Этвуд «Девочка, женщина, другое», Бернардин Эваристо «Семь смертей Эвелины Хардкасл», Стюарт Тёртон «Ты», Кэролайн Кепнес «Исчезновение Стефани Мейлер», Жоэль Диккер «Олд-Дрифт», Намвали Серпелл «Упражнение в доверии», Сьюзен Чои «Нормальные люди», Салли Руни «Поворот ключа», Рут Уэйр «Желтый дом», Сара Брум «Ничего не говори», Патрик Радден Киф «Нож», Ю Несбё «Чужак», Стивен Кинг

Хороших вам книг, литературных встреч и новых имён в 2020 книжном году!