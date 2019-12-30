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Мир готовится встретить Новый год

31.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мир готовится встретить Новый год

Весь мир готовится к самой бессонной ночи. Первыми в 2020-й вступят жители острова Рождества в Тихом океане. В Беларуси в этот момент будет только час дня.

В это же время праздник придет и на Международную космическую станцию. К слову, экипаж сможет встретить Новый год 15 раз – именно столько витков вокруг Земли сделает за сутки МКС. На саму станцию космический грузовик уже доставил подарки и угощения. Загадывать желания жители Лондона будут под бой Биг-Бена – после долгой реконструкции с легендарной часовой башни, наконец, сняли строительные леса. Обновления к Новому году и в Нью-Йорке. На знаменитой Таймс-сквер зажгли хрустальный шар. На этот раз он засияет ярче обычного – панели украсили новым хрусталем ручной работы. А в Японии в одном из храмов появилась трёхметровая мышь – это статуя символа наступающего года. Чтобы гуляния были не только яркими, но и безопасными, для запуска фейерверков жителей Швеции обязали получать разрешение в мэрии. А в польской столице, напротив, решили отказаться от шумного пиротехнического шоу. Так власти Варшавы пытаются обезопасить здоровье собак, которые страдают из-за взрывов. Праздник для горожан, конечно, устроят, только лазерный.

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Весь мир готовится к самой бессонной ночи. Первыми в 2020-й вступят жители острова Рождества в Тихом океане. В Беларуси в этот момент будет только час дня. В это же...
 
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