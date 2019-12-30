|
Мир готовится встретить Новый год
31.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Весь мир готовится к самой бессонной ночи. Первыми в 2020-й вступят жители острова Рождества в Тихом океане. В Беларуси в этот момент будет только час дня.
В это же время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весь мир готовится к самой бессонной ночи. Первыми в 2020-й вступят жители острова Рождества в Тихом океане. В Беларуси в этот момент будет только час дня. В это же...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)