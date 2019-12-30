Иван Бахар перешел из «Минска» в столичное «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар, сообщает официальный сайт команды .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Иван является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, а в 14 лет подписал свой первый контракт с футбольным клубом «Минск», цвета которого полузащитник защищал вплоть до завершения сезона в 2019 году.

Во взрослом футболе Бахар дебютировал летом 2014 года, выйдя на замену в кубковом матче против брестского «Динамо» (отыграл 17 минут, «горожане» победили со счетом 5:2).

В составе футбольного клуба «Минск» полузащитник принял участие в 86-ти матчах, в которых заработал 21 результативный балл (16+5).

Осенью этого года Бахар дебютировал за национальную сборную Беларуси, в составе главной команды страны Иван уже успел принять участие в четырех матчах.

В составе молодежной сборной полузащитник сыграл в 11-ти встречах, в которых набрал восемь результативных баллов (6+2).