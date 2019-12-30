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Новогодний подарок Посольства России брестским детям
31.12.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 декабря 2019 года в новом здании Брестского театра кукол прошел новогодний праздник для 250 детей российских соотечественников из 15 организаций города Бреста и Брестской области.
Билеты на спектакль «Путешествие Голубой стрелы» (по сказке Джанни Родари) приобрело Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
После окончания спектакля дети водили хоровод вокруг новогодней елки, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
Все ребята получили праздничные новогодние подарки от Посольства России.
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27 декабря 2019 года в новом здании Брестского театра кукол прошел новогодний праздник для 250 детей российских соотечественников из 15 организаций города Бреста и...
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