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Новогодний подарок Посольства России брестским детям

31.12.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря 2019 года в новом здании Брестского театра кукол прошел новогодний праздник для 250 детей российских соотечественников из 15 организаций города Бреста и Брестской области.

Новогодний подарок Посольства России брестским детям

Билеты на спектакль «Путешествие Голубой стрелы» (по сказке Джанни Родари) приобрело Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.

Новогодний подарок Посольства России брестским детям

После окончания спектакля дети водили хоровод вокруг новогодней елки, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Новогодний подарок Посольства России брестским детям

Все ребята получили праздничные новогодние подарки от Посольства России.

 
Теги: Брест
 
 
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  27 декабря 2019 года в новом здании Брестского театра кукол прошел новогодний праздник для 250 детей российских соотечественников из 15 организаций города Бреста и...
 
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