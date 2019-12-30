Новогодний подарок Посольства России брестским детям

Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря 2019 года в новом здании Брестского театра кукол прошел новогодний праздник для 250 детей российских соотечественников из 15 организаций города Бреста и Брестской области.





Билеты на спектакль «Путешествие Голубой стрелы» (по сказке Джанни Родари) приобрело Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.





После окончания спектакля дети водили хоровод вокруг новогодней елки, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.





Все ребята получили праздничные новогодние подарки от Посольства России.