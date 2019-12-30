ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера

31.12.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает пресс-служба команды.


Фото: БАТЭ

Кирилл Петрович — уроженец Борисова, закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе.

В 2006-м начал тренировать в детско-юношеской школе БАТЭ, затем работал в тренерском штабе дублирующего состава «желто-синих» (2006−08).

В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо». В 2010−12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор нашего клуба. В 2014−18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси, а в 2016−18 гг. параллельно являлся техническим директором АБФФ.

В январе 2019-го Кирилл Петрович принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.

Напомним, с предыдущим тренером Алексеем Багой решили не продлевать контракт, так как у команды в сезоне оказались неудовлетворительные результаты.

Была прервана 13-летняя гегемония клуба, команда не попала в еврокубки, не взяла ни одного трофея за сезон.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика