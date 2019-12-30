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БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера
Источник материала: Tut.by
Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский,
Кирилл Петрович — уроженец Борисова, закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе.
В 2006-м начал тренировать в детско-юношеской школе БАТЭ, затем работал в тренерском штабе дублирующего состава «желто-синих» (2006−08).
В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо». В 2010−12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.
С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор нашего клуба. В 2014−18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси, а в 2016−18 гг. параллельно являлся техническим директором АБФФ.
В январе 2019-го Кирилл Петрович принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.
Напомним, с предыдущим тренером
Была прервана 13-летняя гегемония клуба, команда не попала в еврокубки, не взяла ни одного трофея за сезон.
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Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский.
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