БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера

Источник материала: Tut.by

Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает пресс-служба команды .



Фото: БАТЭ

Кирилл Петрович — уроженец Борисова, закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе.

В 2006-м начал тренировать в детско-юношеской школе БАТЭ, затем работал в тренерском штабе дублирующего состава «желто-синих» (2006−08).

В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо». В 2010−12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор нашего клуба. В 2014−18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси, а в 2016−18 гг. параллельно являлся техническим директором АБФФ.

В январе 2019-го Кирилл Петрович принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.

Напомним, с предыдущим тренером Алексеем Багой решили не продлевать контракт , так как у команды в сезоне оказались неудовлетворительные результаты.

Была прервана 13-летняя гегемония клуба, команда не попала в еврокубки, не взяла ни одного трофея за сезон.