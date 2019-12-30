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В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

31.12.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новогодние благотворительные акции, проводимые волонтёрами Института Третьего Возраста, объединили в уходящем году более 600 брестчан. В предпраздничные дни 2019 года волонтёры клуба «Доброе сердце» территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района посетили Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов и социально-педагогический центр г. Бреста, поздравили всех с наступающим Новым Годом и Рождеством.

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

Мы привыкли думать о себе и своих близких, а ведь как много людей, о которых некому позаботиться. Духовный наставник Центра отец Валерий, говорит, что только, когда помогаешь другим, в душе появляется настоящий праздник.

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

Волонтеры всегда с радостью посещают подобные учреждения, потому что знают, что их там ждут. Один из них - лидер клуба «Доброе сердце» -Галина Ермолаева. Она знает каждого по имени в интернате, о чем мечтает каждый, что любит. Еще один - Валентин Болденко – художник, велосипедист, добрый человек, который всегда спешит творить добро. Анна Мисевич – брестская певица, автор множества песен. Волонтеров много и все они замечательные люди с большой светлой душой.

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

Благодаря активному участию волонтеров, детям и пожилым были собраны и переданы подарки и сувениры. Сотрудники центра подготовили концертно-развлекательные программы с песнями и танцами, весёлыми конкурсами, подарками от Деда Мороза и Снегурочки, а также инструктажем по технике безопасности на дорогах.

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

В этом году, вместе с коллективом территориального центра и слушателями Института Третьего Возраста, в акциях приняли участие Молодёжный парламент при Брестском областном городском Совете депутатов, Брестская городская организация РОО «Белорусский союз женщин», Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста, ООО «Профессиональные правовые системы» и просто добрые жители г. Бреста.

В Бресте прошла акция «Добро помогает другим стать счастливее»

Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью, теплом и радостью! Мира и добра Вам в Новом 2020 году!

 
Теги: Брест
 
 
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  Новогодние благотворительные акции, проводимые волонтёрами Института Третьего Возраста, объединили в уходящем году более 600 брестчан. В предпраздничные дни 2019...
 
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