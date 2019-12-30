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Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

31.12.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь и выходные столичная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

Особое внимание уделят местам массовых гуляний. Инспекторов на дорогах столицы станет больше. Также напряжённо работать предстоит и дорожным службам столицы. 

Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

Олег Лукашенко, заместитель директора ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Горремавтодор будет работать в усиленном режиме: будет задействовано 190 уборщиков территории, 18 инженерно-технических работников, шесть единиц спецтехники. Также в местах проведения (это Октябрьская площадь) выставлено порядка 36 биотуалетов, 12 контейнеров для мусора.

Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники


Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ОГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Напоминаем, что до 7 января продлится акция под девизом: «Трезвость норма на дорогах», направленная на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей и нетрезвых пешеходов. Если вы стали свидетелем того, что нетрезвый водитель намеревается сесть за руль, просим об этом незамедлительно сообщить по телефону 102. Также если вы видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвого пешехода, также обращайтесь в милицию.

В усиленном режиме также будут работать милиционеры, спасатели и скорая помощь. 

Люди в материале: Олег Лукашенко, Александра Попова
 
 
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь и выходные столичная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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