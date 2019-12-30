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Милиционеры, спасатели и скорая помощь будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новогоднюю ночь и выходные столичная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание уделят местам массовых гуляний. Инспекторов на дорогах столицы станет больше. Также напряжённо работать предстоит и дорожным службам столицы.
Олег Лукашенко, заместитель директора ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:
В усиленном режиме также будут работать милиционеры, спасатели и скорая помощь.
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь и выходные столичная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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